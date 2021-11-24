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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP8720N/00

1

| (1) วิจารณ์

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

มีพลังไฟใช้ได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ พร้อมพลังไฟมากกว่าสำหรับการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง พอร์ต USB 2 พอร์ตให้คุณชาร์จอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ ความจุขนาดใหญ่ 20000 mAh สามารถชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มได้หลายครั้งมากขึ้น และยังสามารถชาร์จแท็บเล็ตได้ด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 20,000 mAh

  • USB แบบคู่

  • แบตเตอรี่ Li-polymer

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้หลายครั้งขณะเดินทาง

แหล่งพลังไฟแบบพกพานี้ให้พลังงานพิเศษแก่คุณสำหรับการชาร์จเต็มมากกว่าสองครั้งในขณะเดินทาง พกพาติดตัวไปด้วยเมื่อคุณเดินทางเพื่อให้มีพลังงานสำรองเมื่อคุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

24/11/2021

Singapore

Singapore

Total Waste: Bloated and cracked in an year

After using it for few months, it started getting hot and started swelling. Later by 1 year it was bloated like a balloon and the surface cracked. The power retention has also drastically impacted. So its a total waste of money.

ข้อดี

Nothing to mention/highlight

ข้อเสีย

Zero Durability, Waste of money,

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DLP8720N USB power bank

วันที่ใช้ 2020-11-24

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DLP8720N USB power bank

วันที่ใช้ 2020-11-24

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