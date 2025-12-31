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DLP8752NC/00
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงและพลังงานขณะเดินทาง
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงในทุกๆ ที่ที่คุณไปและพลังงานที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง แบตเตอรี่สำรองขนาด 5,000 mAh ที่ผสานรวมกับลำโพง Bluetooth ให้คุณนำติดตัวและพร้อมสำหรับปาร์ตี้
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
มีความทนทาน วัสดุน้ำหนักเบาและการออกแบบมาเพื่อให้สามารถพกพาผลิตภัณฑ์เดินทางไปกับคุณได้ทุกที่ที่ต้องการ
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