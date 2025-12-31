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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP8752NC/00

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงและพลังงานขณะเดินทาง

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงในทุกๆ ที่ที่คุณไปและพลังงานที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง แบตเตอรี่สำรองขนาด 5,000 mAh ที่ผสานรวมกับลำโพง Bluetooth ให้คุณนำติดตัวและพร้อมสำหรับปาร์ตี้

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แบตเตอรี่สำรองแบบไฮบริดและลำโพงแบบพกพา

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงและพลังงานขณะเดินทาง

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

BT v 4.1

น้ำหนักเบา ออกแบบสำหรับการพกพาเพื่อให้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกเมื่อ

น้ำหนักเบา ออกแบบสำหรับการพกพาเพื่อให้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกเมื่อ

มีความทนทาน วัสดุน้ำหนักเบาและการออกแบบมาเพื่อให้สามารถพกพาผลิตภัณฑ์เดินทางไปกับคุณได้ทุกที่ที่ต้องการ

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