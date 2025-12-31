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เครื่องชาร์จไร้สาย Qi

DLP9231NW/00

เครื่องชาร์จไร้สาย 3 ใน 1

ชาร์จสมาร์ทโฟน นาฬิกา และ Air pods ของคุณแบบไร้สายพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ชาร์จเร็วนี้ กำลังไฟสูงสุด 15W เพื่อลดเวลาในการชาร์จมือถือของคุณ 2.5W และ 5W เพื่อชาร์จนาฬิกาและ AirPods ของคุณตามลำดับ

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ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

เครื่องชาร์จไร้สาย 3 ใน 1

  • 15W

  • ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

  • เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi

เทคโนโลยีไร้สาย Qi

การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย

การออกแบบป้องกันการลื่น

การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์

การชาร์จแบบไร้สาย 15W ที่รวดเร็ว

ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า