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DLP9231NW/00
เครื่องชาร์จไร้สาย 3 ใน 1
ชาร์จสมาร์ทโฟน นาฬิกา และ Air pods ของคุณแบบไร้สายพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ชาร์จเร็วนี้ กำลังไฟสูงสุด 15W เพื่อลดเวลาในการชาร์จมือถือของคุณ 2.5W และ 5W เพื่อชาร์จนาฬิกาและ AirPods ของคุณตามลำดับ
15W
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
การออกแบบป้องกันการลื่นเพื่อให้ถือโทรศัพท์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้หลุดออกจากการสั่นสะเทือนของโทรศัพท์
ชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยการชาร์จอย่างรวดเร็วแบบไร้สาย 15W
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า