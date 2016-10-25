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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS1100/12

4

| (1) วิจารณ์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ลำโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัด Philips DS1100/12 ที่มอบเสียงสมบูรณ์แบบและเปี่ยมพลัง สามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติกับการตั้งนาฬิกาของ iPhone/ iPod ให้คุณเพลิดเพลินกับแสงไฟยามค่ำคืนที่สามารถปรับได้และสามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เติมเต็มห้องนอนของคุณด้วยเสียงเพลงและสไตล์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงสมบูรณ์แบบรอบทิศทางเพื่อเติมเต็มให้กับห้องนอนของคุณ

ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
3
2
1

25/10/2016

日本

日本

デザインが良い

ドッグに差しにくい デザインが良いので全てカバー出来ます 今のライトニングケーブルには合っていません

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1100 ドッキングスピーカー

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1100 ドッキングスピーカー

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