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ยกเลิกการผลิต
DS1100/12
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ลำโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัด Philips DS1100/12 ที่มอบเสียงสมบูรณ์แบบและเปี่ยมพลัง สามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติกับการตั้งนาฬิกาของ iPhone/ iPod ให้คุณเพลิดเพลินกับแสงไฟยามค่ำคืนที่สามารถปรับได้และสามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาได้
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
kobayashi
25/10/2016
日本
デザインが良い
ドッグに差しにくい デザインが良いので全てカバー出来ます 今のライトニングケーブルには合っていません
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1100 ドッキングスピーカー
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1100 ドッキングスピーカー