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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS1155/98

3

| (6) ตรวจดู

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

สามารถใช้ร่วมกับ iPhone 5 และ iPod รุ่นล่าสุดได้โดยใช้หัวเสียบ Lightning, ลำโพงเชื่อมต่อ DS1155 ไม่เพียงให้เสียงเต็มอิ่มและสมบูรณ์ ยังมีจอแสดงผลนาฬิกาและแสงไฟนุ่มนวลยามค่ำคืน ใช้งานได้สะดวก สวยงามในเวลากลางคืน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • พร้อมหัวเสียบ Lightning

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • พอร์ต USB สำหรับชาร์จ

  • 6W

แสงไฟนุ่มนวลยามค่ำคืน

กำลังขับทั้งหมด 6W RMS

RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning

ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ในขณะชาร์จ iPod/iPhone ผ่านหัวเสียบ Lightning! เพียงเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อเล่นเพลงที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังชาร์จไฟอุปกรณ์ของคุณขณะกำลังเล่นได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

6

ตรวจดู

4
2

04/05/2017

New Zealand

New Zealand

Love love love this product!!! A+

Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

17/08/2016

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Best in class....

This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

25/02/2017

Malaysia

Malaysia

this product cool

i can use it with case coz not fit with it so i hope u redesigned

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker

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