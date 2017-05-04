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ยกเลิกการผลิต
DS1155/98
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
สามารถใช้ร่วมกับ iPhone 5 และ iPod รุ่นล่าสุดได้โดยใช้หัวเสียบ Lightning, ลำโพงเชื่อมต่อ DS1155 ไม่เพียงให้เสียงเต็มอิ่มและสมบูรณ์ ยังมีจอแสดงผลนาฬิกาและแสงไฟนุ่มนวลยามค่ำคืน ใช้งานได้สะดวก สวยงามในเวลากลางคืน
พร้อมหัวเสียบ Lightning
สำหรับ iPod/iPhone
พอร์ต USB สำหรับชาร์จ
6W
RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้ว แอมพลิไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
เพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ในขณะชาร์จ iPod/iPhone ผ่านหัวเสียบ Lightning! เพียงเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อเล่นเพลงที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ทั้งยังชาร์จไฟอุปกรณ์ของคุณขณะกำลังเล่นได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด
3.0
จาก 5
6
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Rozigurl
04/05/2017
New Zealand
Love love love this product!!! A+
Very easy and realible to use. Charges iphone perfect, listen to music. Has a wide range for such a small device. Very happy with purchase.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker
Nightclassic
17/08/2016
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Best in class....
This is the best item in its class by far, great sound,ease of use,looks pleasing and has a small footprint. I especially like the feature of auto time sync when you place you're phone in the cradle....
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker
moe11
25/02/2017
Malaysia
this product cool
i can use it with case coz not fit with it so i hope u redesigned
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS1155 docking speaker