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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS3020/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เติมเต็มชีวิตด้วยเสียงเพลงและสไตล์

ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงานหรือที่ใดก็ตามลำโพงเชื่อมต่อดีไซน์หรูหราก็สามารถส่งความมีชีวิตชีวาผ่านเสียงชัดเจนสดใสเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาส่วนตัวของคุณได้ เพียงซิงโครไนซ์ iPhone/ iPod ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้เลือกใช้ AC หรือใช้แบตเตอรี่เพื่อความคล่องตัว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เติมเต็มชีวิตด้วยเสียงเพลงและสไตล์

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • แบตเตอรี่/ไฟ AC

DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง

DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

การซิงโครไนซ์เครื่องคอมพิวเตอร์กับ iPod/iPhone ของคุณ

เชื่อมต่อ เล่น ซิงค์ และชาร์จเครื่อง! ค้นหาเพลงที่คุณชื่นชอบใน iPod หรือ iPhone ได้ในขณะชาร์จและซิงค์โครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงระดับสุดยอดพร้อมความสะดวกสบายอย่างทั่วถึงไม่แพ้ใคร ให้เสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมเล่นอย่างต่อเนื่องด้วยพลังไฟที่ไม่มีวันหมด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

great, easy to use.

only problem is you need to have a separate cable for android device.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3020 docking speaker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3020 docking speaker

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