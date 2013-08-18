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เติมเต็มชีวิตด้วยเสียงเพลงและสไตล์
ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงานหรือที่ใดก็ตามลำโพงเชื่อมต่อดีไซน์หรูหราก็สามารถส่งความมีชีวิตชีวาผ่านเสียงชัดเจนสดใสเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาส่วนตัวของคุณได้ เพียงซิงโครไนซ์ iPhone/ iPod ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้เลือกใช้ AC หรือใช้แบตเตอรี่เพื่อความคล่องตัว
สำหรับ iPod/iPhone
แบตเตอรี่/ไฟ AC
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
เชื่อมต่อ เล่น ซิงค์ และชาร์จเครื่อง! ค้นหาเพลงที่คุณชื่นชอบใน iPod หรือ iPhone ได้ในขณะชาร์จและซิงค์โครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงระดับสุดยอดพร้อมความสะดวกสบายอย่างทั่วถึงไม่แพ้ใคร ให้เสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมเล่นอย่างต่อเนื่องด้วยพลังไฟที่ไม่มีวันหมด
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4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
bslee
18/08/2013
Malaysia
great, easy to use.
only problem is you need to have a separate cable for android device.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3020 docking speaker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DS3020 docking speaker