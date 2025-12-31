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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงเชื่อมต่อ

DS8500/12

คุณภาพเสียงและสไตล์ที่ได้รับการยอมรับ

ตัวเครื่องหรูหราและทันสมัยของลำโพงเชื่อมต่อ Philips ให้เสียงที่น่าทึ่งจาก iPhone/iPod ด้วยเทคโนโลยี PureDigital ทั้งยังให้คุณเพลิดเพลินกับการควบคุมขั้นสูงที่มีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์และรีโมทคอนโทรลใช้งานง่ายทำให้เป็นลำโพงที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งการออกแบบและการใช้งาน

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

คุณภาพเสียงและสไตล์ที่ได้รับการยอมรับ

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อเสียงใสคมชัดอย่างที่สุด

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อเสียงใสคมชัดอย่างที่สุด

เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงดิจิตอลขั้นสูง ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่องเล่นแบบเชื่อมต่อซึ่งให้เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกจาก iPod/iPhone โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิตอลเอาต์พุตจาก iPod/iPhone และใช้การประมวลผลดิจิตอลในแต่ละขั้นตอนของวงจร ส่งผลให้อัตราเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงขึ้น ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลสมบูรณ์แบบ

ระดับเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของลำโพง

การออกแบบ Smart sound มอบเสียงเบสที่สร้างขึ้นใหม่ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระดับเสียงอะคูสติกที่กำหนดแก่ไดรเวอร์เพื่อการใช้งานขนาดกลางแต่ละตัวให้ตรงกับข้อกำหนดอะคูสติกของลำโพงได้อย่างสมบูรณ์ เสียงต่ำที่ได้จะทุ้มลึกและหนักแน่น ทำให้ได้เสียงเบสที่แรงและเต็มอิ่ม

โค้งมนด้านหลังเพื่อความสวยหรูและให้เสียงแม่นยำ

เค้าโครงและความโค้งมนของฝาปิดด้านหลังไม่เพียงดูดีเท่านั้น แต่ยังให้เสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย การออกแบบความโค้งมนที่พิถีพิถันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง ลดเสียงก้องภายในและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมสร้างสำเนาเสียงที่เป็นธรรมชาติ ให้คุณเพลิดเพลินกับลำโพงรูปทรงน่ารักทั้งคู่และเสียงที่ดึงดูดใจ

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