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  • ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ

    3000 Series เตารีดไอน้ำ

    DST3011/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ

    เตารีดไอน้ำซีรีส์ 3000 ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้นด้วยพลังไอน้ำพิเศษอันทรงพลังที่จัดการกับรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ แผ่นความร้อนเซรามิครับรองว่ารีดผ้าได้ลื่นแน่นอน ทั้งแท้งค์น้ำขนาด 300 มล. ยังมีขนาดใหญ่พอให้รีดผ้าในปริมาณน้อยๆ เสร็จได้โดยไม่ต้องเติม

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    3000 Series เตารีดไอน้ำ

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    ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ

    พลังไอน้ำพิเศษสูงถึง 140 กรัม

    • กำลังไฟ 2100 วัตต์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 ก./นาที
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 140 กรัม
    • เซรามิก
    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 140 กรัมสำหรับพลังไอน้ำพิเศษ

    เพิ่มพลังไอน้ำสูงถึง 140 กรัมสำหรับพลังไอน้ำพิเศษ

    พลังไอน้ำที่แรงช่วยให้มีแรงในการซึมลึกเข้าสู่เนื้อผ้าได้มากขึ้นและขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดาย

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 30 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่

    พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 30 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่

    พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

    ไฟ 2100 วัตต์ เพื่อการทำความร้อนที่เร็ว

    ไฟ 2100 วัตต์ เพื่อการทำความร้อนที่เร็ว

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    รีดได้ลื่นด้วยแผ่นความร้อนเซรามิก

    รีดได้ลื่นด้วยแผ่นความร้อนเซรามิก

    แผ่นความร้อนเซรามิกที่ทนทานของเราช่วยให้รีดเสื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดได้ลื่น โดยไม่ติดเสื้อผ้า ทนทานต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    ระบบป้องกันน้ำหยดของเราช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำหยดลงบนเเสื้อผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดของเราช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำหยดลงบนเเสื้อผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยป้องกันการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงคราบที่เกิดจากหยดน้ำ คุณจึงรีดผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกอุณหภูมิ

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

    ด้วยฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งที่ช่วยให้คุณคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด

    เข้าจุดที่รีดยากได้อย่างง่ายดายด้วยปลายแหลมที่มีความแม่นยำถึง 3 เท่า

    เข้าจุดที่รีดยากได้อย่างง่ายดายด้วยปลายแหลมที่มีความแม่นยำถึง 3 เท่า

    ปลายแหลมของเตารีดเพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่าของเราช่วยให้คุณรับมือได้แม้แต่จุดที่รีดยากที่สุด เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    เตารีดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป พร้อมฟังก์ชัน Calc-clean ในตัว ช่วยขจัดคราบหินปูนหรือแคลเซียมสะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอยู่เสมอ

    รีดผ้าได้มากขึ้นในครั้งเดียวด้วยแท้งค์น้ำขนาด 300 มล.

    รีดผ้าได้มากขึ้นในครั้งเดียวด้วยแท้งค์น้ำขนาด 300 มล.

    ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 300 มล. คุณจึงสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในคราวเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      Calc clean Slider ในตัว
      มี
      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      มี

    • ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม

      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุด 140 กรัม
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      30 กรัม/นาที
      พร้อมใช้งาน
      35 วินาที
      กำลังไฟ
      2100 W

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      300  ml
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.9  m
      แผ่นความร้อน
      เซรามิก
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      โหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
      รีไซเคิลได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.2  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      32x13x16.2  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      12.1x14.3x29  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      1.5  kg

    Badge-D2C

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