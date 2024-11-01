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ไอน้ำพลังแรงช่วยให้คุณจัดการได้ทุกรอยยับ
เตารีดไอน้ำซีรีส์ 3000 ทำให้การรีดผ้าง่ายขึ้นด้วยพลังไอน้ำพิเศษอันทรงพลังที่จัดการกับรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ แผ่นความร้อนเซรามิครับรองว่ารีดผ้าได้ลื่นแน่นอน ทั้งแท้งค์น้ำขนาด 300 มล. ยังมีขนาดใหญ่พอให้รีดผ้าในปริมาณน้อยๆ เสร็จได้โดยไม่ต้องเติมดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
พลังไอน้ำที่แรงช่วยให้มีแรงในการซึมลึกเข้าสู่เนื้อผ้าได้มากขึ้นและขจัดรอยยับได้อย่างง่ายดาย
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แผ่นความร้อนเซรามิกที่ทนทานของเราช่วยให้รีดเสื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดได้ลื่น โดยไม่ติดเสื้อผ้า ทนทานต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยป้องกันการรั่วไหลเพื่อหลีกเลี่ยงคราบที่เกิดจากหยดน้ำ คุณจึงรีดผ้าได้อย่างมั่นใจในทุกอุณหภูมิ
ด้วยฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งที่ช่วยให้คุณคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด
ปลายแหลมของเตารีดเพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่าของเราช่วยให้คุณรับมือได้แม้แต่จุดที่รีดยากที่สุด เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
เตารีดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป พร้อมฟังก์ชัน Calc-clean ในตัว ช่วยขจัดคราบหินปูนหรือแคลเซียมสะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอยู่เสมอ
ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยด้วยแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ 300 มล. คุณจึงสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในคราวเดียว
วิธีขจัดตะกรัน
ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขนาดและน้ำหนัก
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