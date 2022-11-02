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5000 Seriesเตารีดไอน้ำ

DST5010/10

5
| (105) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide Plus ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพยาวนาน
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แผ่นความร้อน SteamGlide Plus อยู่ได้นานขึ้น 4 เท่า*

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • กำลังไฟ 2400 วัตต์

  • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 ก./นาที

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 160 กรัม

  • SteamGlide Plus

2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

5.0

จาก 5

105

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

02/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ถ้าเตารีดต้อง Philips เท่านั้น

เตารีดตัวที่สามของบ้าน อันแรกที่บ้านซื้อมาเมื่อ 30กว่าปีที่แล้วและอันที่สองเราซื้อเองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ทั้งสองเครื่องยังใช้ได้แต่เก่ามากแล้ว เคยซื้อของยี่ห้ออื่นแล้วไม่ทนเท่า ไม่ว่าจะรุ่นไหนๆก็เทใจให้ Philips อ่ะ

ข้อดี

รีดง่าย เรียบเร็ว จุน้ำเยอะ

ข้อเสีย

หนักไปหน่อย

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

29/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดพลังไอน้ำดีมาก หน้ากว้าง ร้อนไว รีดเรียบ

เพิ่งเคยใช้เตารีดของ Phillips ครั้งแรกค่ะ ลองเปิดเครื่องใช้แล้วถูกใจ หน้าเตารีดกว้าง ร้อนไว สามารถปรับระดับได้ตามเนื้อผ้า พลังไอน้ำดีมากๆ ทำให้ผ้าเรียบไวขึ้น ใช้เวลาในการรีดผ้าน้อยลง

ข้อดี

ความร้อนและพลังไอน้ำดีมาก

ข้อเสีย

ต้องเติมน้ำบ่อย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

17/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

มั่นใจในสินค้ามั่นใจในแบรน์ต้องฟิลิปส์ค่ะ

ที่ให้ห้าดาวเพราะมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ชอบphilipsเพราะอยู่กับคนไทยมานานมั่นใจในคุณภาพสินค้าราคาไม่แพงจะแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ใช้สินค้านี้ค่ะรีดเรียบไอน้ำพุงรีดไม่มีสดุดประหยัดเวลารีดง่ายชิลๆเลยค่ะ

ข้อดี

รีดเรียบไม่มีสดุดรีดง่ายแม้ซอกกระดุมร้อนไวประหยัดเวลาน้ำไม่หยดไม่มีตะกรัน

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips