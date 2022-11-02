2 year warranty
DST5010/10
กำลังไฟ 2400 วัตต์
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 ก./นาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 160 กรัม
SteamGlide Plus
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ
5.0
จาก 5
105
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Samihah
02/11/2022
ประเทศไทย
ถ้าเตารีดต้อง Philips เท่านั้น
เตารีดตัวที่สามของบ้าน อันแรกที่บ้านซื้อมาเมื่อ 30กว่าปีที่แล้วและอันที่สองเราซื้อเองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ทั้งสองเครื่องยังใช้ได้แต่เก่ามากแล้ว เคยซื้อของยี่ห้ออื่นแล้วไม่ทนเท่า ไม่ว่าจะรุ่นไหนๆก็เทใจให้ Philips อ่ะ
ข้อดี
รีดง่าย เรียบเร็ว จุน้ำเยอะ
ข้อเสีย
หนักไปหน่อย
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
Nana19
29/10/2022
ประเทศไทย
เตารีดพลังไอน้ำดีมาก หน้ากว้าง ร้อนไว รีดเรียบ
เพิ่งเคยใช้เตารีดของ Phillips ครั้งแรกค่ะ ลองเปิดเครื่องใช้แล้วถูกใจ หน้าเตารีดกว้าง ร้อนไว สามารถปรับระดับได้ตามเนื้อผ้า พลังไอน้ำดีมากๆ ทำให้ผ้าเรียบไวขึ้น ใช้เวลาในการรีดผ้าน้อยลง
ข้อดี
ความร้อนและพลังไอน้ำดีมาก
ข้อเสีย
ต้องเติมน้ำบ่อย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
สุกัญญา
17/10/2022
ประเทศไทย
มั่นใจในสินค้ามั่นใจในแบรน์ต้องฟิลิปส์ค่ะ
ที่ให้ห้าดาวเพราะมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ชอบphilipsเพราะอยู่กับคนไทยมานานมั่นใจในคุณภาพสินค้าราคาไม่แพงจะแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้ใช้สินค้านี้ค่ะรีดเรียบไอน้ำพุงรีดไม่มีสดุดประหยัดเวลารีดง่ายชิลๆเลยค่ะ
ข้อดี
รีดเรียบไม่มีสดุดรีดง่ายแม้ซอกกระดุมร้อนไวประหยัดเวลาน้ำไม่หยดไม่มีตะกรัน
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 5000 Series DST5010/10 เตารีดไอน้ำ
ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips