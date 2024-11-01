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    5000 Series เตารีดไอน้ำ

    DST5020/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

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    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide Plus ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพยาวนาน

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    5000 Series เตารีดไอน้ำ

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    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus อยู่ได้นานขึ้น 4 เท่า*

    • กำลังไฟ 2400 วัตต์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 40 ก./นาที
    • ระบบพลังไอน้ำพิเศษ 180 กรัม
    • SteamGlide Plus
    2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

    2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

    ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้เสื้อไม่มีรอยจุดในขณะรีดผ้า

    ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำสูงสุด 40 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

    พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

    Calc clean Slider ในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำไอน้ำอันยาวนาน

    Calc clean Slider ในตัวเพื่อประสิทธิภาพการทำไอน้ำอันยาวนาน

    เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้

    ด้ามจับผิวละเอียดนุ่มมือเพื่อให้ถือได้ง่าย

    ด้ามจับผิวละเอียดนุ่มมือเพื่อให้ถือได้ง่าย

    ด้ามจับผิวละเอียดช่วยให้คุณถือได้ถูกหลักการยศาสตร์และสะดวกมือ คุณจึงสามารถือเตารีดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นหลุดมือ

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 180 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 180 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

    สายไฟที่ได้รับการทดสอบเพื่อความทนทานและความปลอดภัยระดับสูงสุด

    สายไฟที่ได้รับการทดสอบเพื่อความทนทานและความปลอดภัยระดับสูงสุด

    สายไฟเตารีดไอน้ำทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและทนทานสูงสุด

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวน

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวน

    ฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งช่วยคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      320  ml
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide Plus
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
      มี
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      180  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      40  g/min
      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Calc clean Slider ในตัว

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.255  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      33.2x16.7x13.7  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      31.2x14.7x12.7  cm

    Badge-D2C

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