DST5020/20
สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide Plus ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณรีดผ้าที่บอบบางในอุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีน้ำหยดให้เกิดคราบ
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
เตารีดนี้ทำงานได้ด้วยน้ำประปาทั่วไป โดยมีฟังก์ชันทำความสะอาด Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดแคลเซียมที่ก่อตัวขึ้น หรือคราบหินปูน เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้
ด้ามจับผิวละเอียดช่วยให้คุณถือได้ถูกหลักการยศาสตร์และสะดวกมือ คุณจึงสามารถือเตารีดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลื่นหลุดมือ
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
สายไฟเตารีดไอน้ำทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและทนทานสูงสุด
ฟังก์ชันพลังไอน้ำในแนวตั้งช่วยคืนความสดชื่นให้เสื้อของคุณได้จากที่แขวน และยังขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีด
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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