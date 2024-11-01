DST5040/80
สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide Plus ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพยาวนานดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ระบบ Drip Stop ของเราช่วยให้คุณรีดผ้าที่มีเนื้อผ้าบางที่อุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหยดน้ำที่จะทำให้ผ้าเป็นรอยหรือเปื้อน
พลังไอน้ำที่ทรงพลังและสม่ำเสมอ ช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เตารีดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป พร้อมฟังก์ชัน Calc-clean ในตัว ช่วยขจัดคราบหินปูนหรือแคลเซียมสะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอยู่เสมอ
ที่จับมีพื้นผิวกันลื่นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้คุณจับถนัดมือ และรีดผ้าได้มั่นใจโดยไม่ลื่นหลุด
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
สายไฟของเตารีดไอน้ำทุกรุ่นผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและความทนทานสูงสุด
ฟังก์ชันไอน้ำในแนวตั้งช่วยให้คุณรีดจากไม้แขวนได้ทันที และขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า
ปลอดภัย
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการคราบตะกรัน
ขนาดและน้ำหนัก
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