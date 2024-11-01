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    5000 Series เตารีดไอน้ำ

    DST5040/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

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    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide Plus ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพยาวนาน

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    5000 Series เตารีดไอน้ำ

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    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus อยู่ได้นานขึ้น 4 เท่า*

    • กำลังไฟ 2600 วัตต์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 กรัม/นาที
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 200 กรัม
    • SteamGlide Plus
    • ปลอดภัยด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ
    ทำความร้อนรวดเร็วด้วย 2,600 วัตต์

    ทำความร้อนรวดเร็วด้วย 2,600 วัตต์

    ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

    ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

    ป้องกันรอยขีดข่วนทำให้รีดได้เรียบลื่น

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus สุดพิเศษของเราช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่น รวมถึงไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    Drip-Stop ช่วยป้องกันเสื้อผ้าไม่ให้มีรอยเปื้อนน้ำขณะรีดผ้า

    Drip-Stop ช่วยป้องกันเสื้อผ้าไม่ให้มีรอยเปื้อนน้ำขณะรีดผ้า

    ระบบ Drip Stop ของเราช่วยให้คุณรีดผ้าที่มีเนื้อผ้าบางที่อุณหภูมิต่ำได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหยดน้ำที่จะทำให้ผ้าเป็นรอยหรือเปื้อน

    พลังไอน้ำสูงสุดถึง 45 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่ทรงพลังและสม่ำเสมอ

    พลังไอน้ำสูงสุดถึง 45 กรัม/นาที เพื่อประสิทธิภาพที่ทรงพลังและสม่ำเสมอ

    พลังไอน้ำที่ทรงพลังและสม่ำเสมอ ช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    เตารีดนี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป พร้อมฟังก์ชัน Calc-clean ในตัว ช่วยขจัดคราบหินปูนหรือแคลเซียมสะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดอยู่เสมอ

    ที่จับมีพื้นผิวกันลื่น จับถนัดมือ ใช้งานสะดวกสบาย

    ที่จับมีพื้นผิวกันลื่น จับถนัดมือ ใช้งานสะดวกสบาย

    ที่จับมีพื้นผิวกันลื่นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้คุณจับถนัดมือ และรีดผ้าได้มั่นใจโดยไม่ลื่นหลุด

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 200 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    พลังไอน้ำพิเศษสูงสุด 200 กรัม ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

    แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

    สายไฟผ่านการทดสอบเพื่อความทนทานและความปลอดภัยสูงสุด

    สายไฟผ่านการทดสอบเพื่อความทนทานและความปลอดภัยสูงสุด

    สายไฟของเตารีดไอน้ำทุกรุ่นผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและความทนทานสูงสุด

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

    พลังไอน้ำในแนวตั้งสำหรับผ้าที่แขวนอยู่

    ฟังก์ชันไอน้ำในแนวตั้งช่วยให้คุณรีดจากไม้แขวนได้ทันที และขจัดรอยยับจากผ้าม่านที่แขวนอยู่ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • ใช้งานง่าย

      ความจุแท็งก์น้ำ
      320  nm
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Plus
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      ระบบป้องกันน้ำหยด
      มี
      ฐานพักเตารีดมั่นคงเป็นพิเศษ
      มี
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      กำลังไฟ
      2600  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      200  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      45  g/min
      สเปรย์พ่นน้ำ
      มี

    • ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Calc clean Slider ในตัว

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.255  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      33.2x16.7x13.7  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      31.2x14.7x12.7  cm

    Badge-D2C

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