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  • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้

    เตารีดไอน้ำ Philips 6000 ซีรีส์ High end irons

    DST6120/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้

    สัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและความปลอดภัยกับเตารีดไอน้ำ Philips 6000 ซีรีส์ ที่ออกแบบมาสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ มอบพลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 กรัม/นาที และพลังไอน้ำเพิ่มพิเศษ 190 กรัม ช่วยให้รีดผ้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดรอยไหม้

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    เตารีดไอน้ำ Philips 6000 ซีรีส์ High end irons

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    ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้

    ปลอดภัย 100% แม้กับผ้าเนื้อบาง

    • พลังไอน้ำ 45 กรัม/นาที + พลังเพิ่มพิเศษ 190 กรัม ขจัดรอยยับที่รีดยาก
    • เทคโนโลยี Drip-Stop ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
    • OptimalTEMP - ไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้
    • แผ่นความร้อน SteamGlide Plus เลื่อนรีดได้อย่างลื่นไหล
    • ถังเก็บน้ำขนาด 300 มล. + ระบบปิดอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
    ให้พลังไอน้ำสูงถึง 45 กรัม/นาที เพื่อขจัดรอยยับได้เร็วยิ่งขึ้น

    ให้พลังไอน้ำสูงถึง 45 กรัม/นาที เพื่อขจัดรอยยับได้เร็วยิ่งขึ้น

    ด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 กรัม/นาที ช่วยให้คุณขจัดรอยยับได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ขจัดรอยยับที่รีดยากด้วยพลังไอน้ำพิเศษ 190 กรัม

    ขจัดรอยยับที่รีดยากด้วยพลังไอน้ำพิเศษ 190 กรัม

    พลังไอน้ำพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับที่รีดยากบนผ้าที่หนาขึ้น ด้วยพลังไอน้ำสูงถึง 190 กรัม เพื่อการรีดผ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดด้วย OptimalTEMP

    อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดด้วย OptimalTEMP

    หนึ่งการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ปลอดภัยจากการไหม้ รับประกัน ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด และคุณสามารถรีดทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม จากผ้าลินินถึงผ้าแคชเมียร์ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องรอให้อุณหภูมิปรับตัวหรือแยกประเภทเสื้อผ้าก่อน

    รีดลื่นด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide Plus

    รีดลื่นด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide Plus

    รีดลื่นด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide Plus: แผ่นความร้อน SteamGlide Plus พิเศษของเราเลื่อนไปบนผ้าทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติกันติด ทนต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    รีดได้นานขึ้นด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล. เติมน้ำได้ทุกเมื่อ

    รีดได้นานขึ้นด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล. เติมน้ำได้ทุกเมื่อ

    รีดได้นานขึ้นด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล.: คุณสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในครั้งเดียวด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเติมน้ำได้ทุกเมื่อ

    การตั้งค่าไอน้ำ 4 ระดับเพื่อประหยัดพลังงาน

    การตั้งค่าไอน้ำ 4 ระดับเพื่อประหยัดพลังงาน

    การตั้งค่าไอน้ำ 4 ระดับ รวมถึงโหมด ECO ช่วยให้มั่นใจในผลลัพธ์การรีดที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดพร้อมประหยัดพลังงาน

    ปิดอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    ปิดอัตโนมัติเพื่อความสบายใจ

    เพื่อความสบายใจของคุณ เตารีดไอน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากวางทิ้งไว้ในตำแหน่งแนวนอนเป็นเวลาสองนาที

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    Calc clean Slider ในตัว เพื่อประสิทธิภาพไอน้ำที่ยาวนาน

    เตารีดนี้ทำงานด้วยน้ำประปาทั่วไปและมีฟังก์ชัน Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดคราบหินปูนและตะกรัน ช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม

    ไม่มีการรั่วซึมด้วยเทคโนโลยี Drip stop

    ไม่มีการรั่วซึมด้วยเทคโนโลยี Drip stop

    เทคโนโลยี Drip stop ป้องกันการรั่วซึมจากแผ่นความร้อนขณะรีดผ้า

    ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อรีเฟรชเสื้อผ้า

    ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อรีเฟรชเสื้อผ้า

    ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อรีเฟรชเสื้อผ้า ไอน้ำร้อนที่ต่อเนื่องสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไรฝุ่นได้ถึง 99.9%* และขจัดกลิ่นเพื่อรักษาความสดชื่นของเสื้อผ้า

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Plus
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      ไม่สามารถถอดได้
      ความจุแท็งก์น้ำ
      300 มล.
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2,600 วัตต์
      พร้อมใช้งาน
      สัญญาณไฟ
      แรงดันไฟฟ้า
      240 V
      OptimalTEMP
      มี

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      12.9 x 15.8 x 31.6 ซม.
      น้ำหนักเตารีด
      1.5 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีน้ำเงิน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • *ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans และเห็บไรบนผ้าฝ้าย โดยสถาบันภายนอกโดยใช้ไอน้ำเป็นเวลา 10 นาที

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