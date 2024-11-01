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ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัยสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้
สัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและความปลอดภัยกับเตารีดไอน้ำ Philips 6000 ซีรีส์ ที่ออกแบบมาสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ มอบพลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 กรัม/นาที และพลังไอน้ำพิเศษ 190 กรัม ช่วยให้รีดผ้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดรอยไหม้ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 กรัม/นาที ช่วยให้คุณขจัดรอยยับได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พลังไอน้ำพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับที่รีดยากบนผ้าที่หนาขึ้น ด้วยพลังไอน้ำสูงถึง 190 กรัม เพื่อการรีดผ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หนึ่งการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้ ปลอดภัยจากการไหม้ รับประกัน ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด และคุณสามารถรีดทุกอย่างตั้งแต่ยีนส์ไปจนถึงผ้าไหม จากผ้าลินินถึงผ้าแคชเมียร์ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องรอให้อุณหภูมิปรับตัวหรือแยกประเภทเสื้อผ้าก่อน
รีดลื่นด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide Plus: แผ่นความร้อน SteamGlide Plus พิเศษของเราเลื่อนไปบนผ้าทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติกันติด ทนต่อรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
รีดได้นานขึ้นด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล.: คุณสามารถรีดเสื้อผ้าได้มากขึ้นในครั้งเดียวด้วยถังเก็บน้ำขนาด 300 มล. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเติมน้ำได้ทุกเมื่อ
การตั้งค่าไอน้ำ 4 ระดับ รวมถึงโหมด ECO ช่วยให้มั่นใจในผลลัพธ์การรีดที่เหมาะสมสำหรับผ้าทุกชนิดพร้อมประหยัดพลังงาน
เพื่อความสบายใจของคุณ เตารีดไอน้ำจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากวางทิ้งไว้ในตำแหน่งแนวนอนเป็นเวลาสองนาที
เตารีดนี้ทำงานด้วยน้ำประปาทั่วไปและมีฟังก์ชัน Calc-Clean ในตัวเพื่อขจัดคราบหินปูนและตะกรัน ช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม
เทคโนโลยี Drip stop ป้องกันการรั่วซึมจากแผ่นความร้อนขณะรีดผ้า
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อรีเฟรชเสื้อผ้า ไอน้ำร้อนที่ต่อเนื่องสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไรฝุ่นได้ถึง 99.9%* และขจัดกลิ่นเพื่อรักษาความสดชื่นของเสื้อผ้า
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
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