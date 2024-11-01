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  • ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย

    Series 2200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    EP2220/12

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย

    เพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟแสนอร่อยจากเมล็ดกาแฟสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วยระบบชงกาแฟอัจฉริยะของเรา เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคช่วยให้คุณชงคาปูชิโนหรือลาเต้ มัคคิอาโต้ที่เนียนนุ่มได้อย่างง่ายดาย

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    Series 2200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

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    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 2 แบบได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    • เครื่องดื่ม 2 แก้ว
    • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
    • สีดำด้าน
    • หน้าจอสัมผัส
    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

    เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคสร้างไอน้ำ ช่วยให้คุณทำฟองนมนุ่มเนียนสำหรับคาปูชิโน่ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยชิ้นส่วนเพียงสองชิ้น เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    รสชาติและกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานของกาแฟจากเมล็ดสดอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้คุณเลือกกาแฟแก้วโปรดได้อย่างสะดวกสบาย

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มและปริมาณเครื่องดื่มได้ตามต้องการด้วยเมนู My Coffee Choice เลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สามระดับเพื่อให้ตรงกับความชอบของคุณอย่างง่ายดาย

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย

    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    ซีลเก็บกลิ่มหอมแบบใหม่ช่วยปกป้องเมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบและทำให้มั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นหอมดั้งเดิมไว้ได้นาน และยังช่วยลดเสียงของเครื่องบดอีกด้วย

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย*** โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย*** โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5,000 ถ้วย*** ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน

    ระบบล้างตะกรันอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ

    ระบบล้างตะกรันอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ

    ทำความสะอาดและดูแลเครื่องชงกาแฟได้ง่ายด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาล้างตะกรัน คุณสามารถปรับความถี่ของขั้นตอนนี้ให้ตรงกับความกระด้างของน้ำในบ้านได้

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      โรมาเนีย
      ออกแบบใน
      อิตาลี

    • การกำหนดค่า

      การตั้งค่าความเข้มข้นของกลิ่นหอม
      3
      การตั้งค่าเครื่องบด
      12
      การควบคุมกลิ่นหอมก่อนชง
      มี
      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      3

    • ความหลากหลาย

      เครื่องดื่ม
      • เอสเปรสโซ่
      • น้ำร้อน
      • กาแฟ
      ตัวเลือกผงกาแฟ
      มี
      สองถ้วย
      มี
      นมสองถ้วย
      ไม่มี

    • คุณสมบัติอื่นๆ

      Brewing Group ที่ถอดออกได้
      มี
      ซีลเก็บกลิ่นหอม
      มี
      ระบบแนะนำการขจัดตะกรัน
      มี
      AquaClean
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ช้อนตวง
      • แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ
      • ท่อระบายน้ำมัน
      • แผ่นกรอง AquaClean

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      ความยาวสายไฟ
      100  cm
      ความถี่
      50  Hz
      ความจุขวดใส่นม
      X  l
      ความจุภาชนะบรรจุของเสีย
      12  servings
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8  l
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      7.5  kg
      ความจุเมล็ดกาแฟ
      275  g
      ภาชนะบรรจุของเสีย
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      แท็งก์น้ำ
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      การใช้ร่วมกันได้ของแผ่นกรอง
      AquaClean
      แรงดันปั๊ม
      15  bar
      สีและการตกแต่ง
      • สีดำ
      • สีดำด้าน
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      246x371x433  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ส่วนผสมนม
      เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
      ความสูงพวยกาที่ปรับได้
      85-145  mm
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
      • ถาดรองน้ำ
      ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
      แผ่นกรอง AquaClean รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้
      อินเตอร์เฟซผู้ใช้
      หน้าจอสัมผัส

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      ฉลากพลังงาน
      ระดับ A
      กําลังไฟที่ใช้ในการต้ม
      1500  W
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      >95  %

    Badge-D2C

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    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด
    • อ้างอิงที่ 70-82 °C

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