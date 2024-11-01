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  • ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    Series 3200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    EP3246/72

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    ชงกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นหลากหลายประเภทอย่าง เอสเปรสโซ่ กาแฟ คาปูชิโน และลาเต้ มัคคิอาโต้ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม LatteGo ที่ใส่นมอันหลากหลายให้เป็นฟองนมที่เนียนนุ่มนั้นติดตั้งง่าย และทำความสะอาดด้วยเวลาเพียง 15 วินาที*

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    Series 3200 เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

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    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    LatteGo เป็นระบบจ่ายนมที่ทำความสะอาดได้รวดเร็วที่สุด*

    • 5 รสชาติ
    • LatteGo
    • สีเงิน
    • หน้าจอสัมผัส
    ดื่มด่ำกับกาแฟทั้ง 5 รสชาติได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึงคาปูชิโน

    ดื่มด่ำกับกาแฟทั้ง 5 รสชาติได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึงคาปูชิโน

    ดื่มด่ำกับกาแฟถ้วยโปรดในช่วงเวลาสุดพิเศษ ไม่ว่าคุณจะอยากดื่มเอสเปรสโซ่ กาแฟ หรือเครื่องดื่มผสมนม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบจะมอบรสชาติสุดแสนลงตัวใส่ลงถ้วยกาแฟให้คุณในทันทีโดยไม่ยุ่งยาก

    ระบบ LatteGo ความเร็วสูงช่วยทำฟองนมแสนเนียนนุ่ม

    ระบบ LatteGo ความเร็วสูงช่วยทำฟองนมแสนเนียนนุ่ม

    เติมฟองนมอย่างนุ่มละมุนบนกาแฟของคุณ LatteGo ปล่อยฟองนมขนาดเล็กที่มีพลังด้วยความเร็ว 394 เมตรต่อวินาที เพื่อสร้างฟองนมที่เข้มข้นและหนาแน่น โดยใช้เทคโนโลยีการตีฟองแบบไซโคลน

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย

    รสชาติและกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานของกาแฟจากเมล็ดสดอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้คุณเลือกกาแฟแก้วโปรดได้อย่างสะดวกสบาย

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มของกลิ่นหอมและปริมาณผ่าน My Coffee Choice

    ปรับความเข้มและปริมาณเครื่องดื่มได้ตามต้องการด้วยเมนู My Coffee Choice เลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สามระดับเพื่อให้ตรงกับความชอบของคุณอย่างง่ายดาย

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

    ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย

    LatteGo ทำความสะอาดได้ง่ายมาก เนื่องจากมี 2 ชิ้นส่วน ไม่มีหลอด

    LatteGo ทำความสะอาดได้ง่ายมาก เนื่องจากมี 2 ชิ้นส่วน ไม่มีหลอด

    ระบบจ่ายนม 2 ชิ้นส่วน ไม่มีหลอดหรือส่วนที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ 15 วินาทีผ่านก๊อกน้ำ* หรือเครื่องล้างจาน

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย*** โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย*** โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5,000 ถ้วย*** ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน

    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    ซีลเก็บกลิ่มหอมแบบใหม่ช่วยปกป้องเมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบและทำให้มั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นหอมดั้งเดิมไว้ได้นาน และยังช่วยลดเสียงของเครื่องบดอีกด้วย

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ออกแบบใน
      อิตาลี
      ผลิตใน
      โรมาเนีย

    • การกำหนดค่า

      การตั้งค่าความเข้มข้นของกลิ่นหอม
      3
      การตั้งค่าเครื่องบด
      12
      ปริมาณกาแฟและนม
      สามารถปรับได้
      การควบคุมกลิ่นหอมก่อนชง
      มี
      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      3

    • ความหลากหลาย

      เครื่องดื่ม
      • เอสเปรสโซ่
      • น้ำร้อน
      • คาปูชิโน
      • กาแฟ
      • ลาเต้ มัคคิอาโต้
      • อเมริกาโน่
      ตัวเลือกผงกาแฟ
      มี
      สองถ้วย
      มี
      นมสองถ้วย
      ไม่มี

    • คุณสมบัติอื่นๆ

      Brewing Group ที่ถอดออกได้
      มี
      ซีลเก็บกลิ่นหอม
      มี
      ระบบแนะนำการขจัดตะกรัน
      มี
      AquaClean
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ช้อนตวง
      • แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ
      • แผ่นกรอง AquaClean
      • ท่อระบายน้ำมัน
      • ฝาภาชนะบรรจุ LatteGo

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      ความยาวสายไฟ
      100  cm
      ความถี่
      50  Hz
      ความจุขวดใส่นม
      0.26  l
      ความจุภาชนะบรรจุของเสีย
      12  servings
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8  l
      ความจุเมล็ดกาแฟ
      275  g
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      8  kg
      ภาชนะบรรจุของเสีย
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      แท็งก์น้ำ
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      การใช้ร่วมกันได้ของแผ่นกรอง
      AquaClean
      แรงดันปั๊ม
      15  bar
      สีและการตกแต่ง
      • สีดำ
      • สีเงิน
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      246x371x433  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ส่วนผสมนม
      LatteGo
      ความสูงพวยกาที่ปรับได้
      85-145  mm
      ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
      แผ่นกรอง AquaClean รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ถาดรองน้ำ
      • LatteGo
      อินเตอร์เฟซผู้ใช้
      หน้าจอสัมผัส

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      ฉลากพลังงาน
      ระดับ A
      กําลังไฟที่ใช้ในการต้ม
      1500  W
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      >95  %

    Badge-D2C

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    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด
    • อ้างอิงตามการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในประเทศเยอรมันเทียบกับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (กาแฟ + นม) แบบกดปุ่มเดียว (2017) ชั้นนำ
    • อ้างอิงที่ 70-82 °C

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