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ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย
ชงกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นหลากหลายประเภทอย่าง เอสเปรสโซ่ กาแฟ คาปูชิโน และลาเต้ มัคคิอาโต้ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม LatteGo ที่ใส่นมอันหลากหลายให้เป็นฟองนมที่เนียนนุ่มนั้นติดตั้งง่าย และทำความสะอาดด้วยเวลาเพียง 15 วินาที*ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ดื่มด่ำกับกาแฟถ้วยโปรดในช่วงเวลาสุดพิเศษ ไม่ว่าคุณจะอยากดื่มเอสเปรสโซ่ กาแฟ หรือเครื่องดื่มผสมนม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบจะมอบรสชาติสุดแสนลงตัวใส่ลงถ้วยกาแฟให้คุณในทันทีโดยไม่ยุ่งยาก
เติมฟองนมอย่างนุ่มละมุนบนกาแฟของคุณ LatteGo ปล่อยฟองนมขนาดเล็กที่มีพลังด้วยความเร็ว 394 เมตรต่อวินาที เพื่อสร้างฟองนมที่เข้มข้นและหนาแน่น โดยใช้เทคโนโลยีการตีฟองแบบไซโคลน
รสชาติและกลิ่นหอมที่ยากจะต้านทานของกาแฟจากเมล็ดสดอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้คุณเลือกกาแฟแก้วโปรดได้อย่างสะดวกสบาย
ปรับความเข้มและปริมาณเครื่องดื่มได้ตามต้องการด้วยเมนู My Coffee Choice เลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สามระดับเพื่อให้ตรงกับความชอบของคุณอย่างง่ายดาย
เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ
ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้
ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย
ระบบจ่ายนม 2 ชิ้นส่วน ไม่มีหลอดหรือส่วนที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ 15 วินาทีผ่านก๊อกน้ำ* หรือเครื่องล้างจาน
ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5,000 ถ้วย*** ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์
Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน
ซีลเก็บกลิ่มหอมแบบใหม่ช่วยปกป้องเมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบและทำให้มั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นหอมดั้งเดิมไว้ได้นาน และยังช่วยลดเสียงของเครื่องบดอีกด้วย
เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย
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การกำหนดค่า
ความหลากหลาย
คุณสมบัติอื่นๆ
อุปกรณ์เสริม
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