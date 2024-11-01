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  • ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย

    Philips 4300 Series เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    EP4321/50

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย

    เพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟแสนอร่อยจากเมล็ดกาแฟสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วยระบบ AromaExtract ของเรา เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคช่วยให้คุณชงคาปูชิโนหรือนมร้อนฟองเนียนนุ่มได้อย่างง่ายดาย

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    Philips 4300 Series เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

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    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย

    ด้วยจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย

    • เครื่องดื่ม 5 ชนิด
    • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
    • สีดำ
    • จอแสดงผล TFT
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    เครื่องบดทำจากเซรามิคที่ทนทานทำกาแฟสุดละเมียดได้ถึง 20,000 ถ้วย

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    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    เก็บเมล็ดกาแฟของคุณให้สดใหม่ได้นานขึ้นด้วยซีลเก็บกลิ่มหอม

    ซีลเก็บกลิ่มหอมแบบใหม่ช่วยปกป้องเมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบและทำให้มั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นหอมดั้งเดิมไว้ได้นาน และยังช่วยลดเสียงของเครื่องบดอีกด้วย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    ด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุดจึงทำความสะอาดได้ง่าย

    Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกของคุณ

    เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย* โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    AquaClean ทำให้ได้กาแฟถึง 5,000 ถ้วย* โดยไม่ต้องขจัดตะกรัน

    ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5000 ถ้วย* ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์

    ถ้วยที่สมบูรณ์แบบของคุณในทุกครั้ง ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ 2 คน

    เพลิดเพลินกับกาแฟที่คุณชื่นชอบด้วยวิธีเดียวกันทุกครั้งด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้สองคนที่จัดเก็บสูตรกาแฟที่คุณปรับแต่งเอง ด้วยโปรไฟล์ผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม แขกของคุณสามารถสัมผัสกาแฟในแบบที่พวกเขาชื่นชอบได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      โรมาเนีย
      ออกแบบใน
      อิตาลี

    • การกำหนดค่า

      การตั้งค่าความเข้มข้นของกลิ่นหอม
      5
      ระดับกาแฟ
      สามารถปรับได้
      การตั้งค่าเครื่องบด
      12
      การควบคุมกลิ่นหอมก่อนชง
      มี
      โปรไฟล์ผู้ใช้
      • 2
      • ผู้เยี่ยมชม
      การตั้งค่าอุณหภูมิ
      3

    • ความหลากหลาย

      เครื่องดื่ม
      • เอสเปรสโซ่
      • กาแฟ
      • อเมริกาโน่
      • กาแฟครีม
      • ริสเทรตโต้
      • ฟองนม
      • น้ำร้อน
      ตัวเลือกผงกาแฟ
      มี
      สองถ้วย
      มี
      นมสองถ้วย
      ไม่มี

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย
      0.2 วัตต์
      การใช้พลังงานในโหมดปิด
      ไม่มี
      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายแบบเครือข่าย
      ไม่มี
      ระยะเวลาก่อนจะสลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ
      30 นาที
      มาตรฐานการวัด
      EN 50564:2011

    • คุณสมบัติอื่นๆ

      Brewing Group ที่ถอดออกได้
      มี
      ซีลเก็บกลิ่นหอม
      มี
      ระบบแนะนำการขจัดตะกรัน
      มี
      AquaClean
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ช้อนตวง
      • แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ
      • แผ่นกรอง AquaClean

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      230  V
      ความยาวสายไฟ
      100  cm
      สี
      สีดำ
      ความถี่
      50  Hz
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8  l
      ความจุภาชนะบรรจุของเสีย
      12  servings
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      8  kg
      ความจุเมล็ดกาแฟ
      275  g
      ภาชนะบรรจุของเสีย
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      แท็งก์น้ำ
      การเข้าถึงทางด้านหน้า
      การใช้ร่วมกันได้ของแผ่นกรอง
      AquaClean
      แรงดันปั๊ม
      15  bar
      การตกแต่ง
      สีดำมันเงา
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      246x372x433  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ความสูงพวยกาที่ปรับได้
      85 - 145  mm
      ส่วนผสมนม
      เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
      • ถาดรองน้ำ
      ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย
      แผ่นกรอง AquaClean รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้
      ประเภทของจอแสดงผล
      TFT

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
      มี
      กําลังไฟที่ใช้ในการต้ม
      1500  W
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      > 95%

    Badge-D2C

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    • อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด
    • *อ้างอิงที่ 70-82 °C

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