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ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 5 แบบได้อย่างง่ายดาย
เพลิดเพลินกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟแสนอร่อยจากเมล็ดกาแฟสดในอุณหภูมิที่เหมาะสม ด้วยระบบ AromaExtract ของเรา เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคช่วยให้คุณชงคาปูชิโนหรือนมร้อนฟองเนียนนุ่มได้อย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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เพลิดเพลินกับกาแฟที่แตกต่างกันทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เอสเปรสโซที่เข้มข้นไปจนถึงคาปูชิโน่แสนละมุน เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณจะมอบผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบใส่ลงถ้วยกาแฟโดยไม่ต้องยุ่งยากในเวลาอันรวดเร็ว
เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคทำให้การเตรียมนมตีฟองที่อุ่นและเนียนนุ่มสำหรับกาแฟคาปูชิโนแก้วต่อไป หรือฟองนมร้อนสำหรับคาเฟ่ลาเต้ของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ
รังสรรค์กาแฟรสชาติเยี่ยมถ้วยต่อไปด้วยจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถปรับแต่งรสชาติของเมล็ดกาแฟสดและใส่กาแฟที่คุณต้องการลงถ้วยได้อย่างนุ่มนวล
รังสรรค์กาแฟในแบบของคุณเองด้วยเครื่องชงกาแฟที่สามารถปรับการตั้งค่าระดับความเข้มกาแฟได้อย่างง่ายดาย
ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้
ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย โดยบดได้ตั้งแต่แบบหยาบๆ ไปจนถึงละเอียดสุดขั้ว
ซีลเก็บกลิ่มหอมแบบใหม่ช่วยปกป้องเมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบและทำให้มั่นใจได้ว่าจะคงกลิ่นหอมดั้งเดิมไว้ได้นาน และยังช่วยลดเสียงของเครื่องบดอีกด้วย
Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน
เพื่อความสะดวก คุณสามารถใส่เครื่องตีฟองนม ถาดรองน้ำหยด และภาชนะใส่กากกาแฟลงในเครื่องล้างจานได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำความสะอาดได้อย่างถูกสุขอนามัย
ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5000 ถ้วย* ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์
เพลิดเพลินกับกาแฟที่คุณชื่นชอบด้วยวิธีเดียวกันทุกครั้งด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้สองคนที่จัดเก็บสูตรกาแฟที่คุณปรับแต่งเอง ด้วยโปรไฟล์ผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม แขกของคุณสามารถสัมผัสกาแฟในแบบที่พวกเขาชื่นชอบได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของคุณ
ประเทศผู้ผลิต
การกำหนดค่า
ความหลากหลาย
ประหยัดพลังงาน
คุณสมบัติอื่นๆ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
บริการ
ความยั่งยืน
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