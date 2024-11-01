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  • ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    Philips 5400 Series เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    EP5447/90

    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    ชงกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นหลากหลายประเภทอย่าง เอสเปรสโซ่ กาแฟ คาปูชิโน และลาเต้ มัคคิอาโต้ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม LatteGo ที่ใส่นมอันหลากหลายให้เป็นฟองนมที่เนียนนุ่มนั้นติดตั้งง่าย และทำความสะอาดด้วยเวลาเพียง 15 วินาที*

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    Philips 5400 Series เครื่องชงเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

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    ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย

    LatteGo เป็นระบบจ่ายนมที่ทำความสะอาดได้รวดเร็วที่สุด*

    • 12 เมนู
    • ระบบจ่ายนม LatteGo
    • โครเมียม
    • จอแสดงผล TFT
    ดื่มด่ำกับกาแฟทั้ง 12 เมนูได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึง Café au Lait

    ดื่มด่ำกับกาแฟทั้ง 12 เมนูได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึง Café au Lait

    เพลิดเพลินกับกาแฟที่แตกต่างกันทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เอสเปรสโซที่เข้มข้นไปจนถึงคาปูชิโน่แสนละมุน เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณจะมอบผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบใส่ลงถ้วยกาแฟโดยไม่ต้องยุ่งยากในเวลาอันรวดเร็ว

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย

    เลือกกาแฟของคุณได้อย่างสะดวกด้วยหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่าย

    รังสรรค์กาแฟรสชาติเยี่ยมถ้วยต่อไปด้วยจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถปรับแต่งรสชาติของเมล็ดกาแฟสดและใส่กาแฟที่คุณต้องการลงถ้วยได้อย่างนุ่มนวล

    ปรับความหอมและปริมาณด้วยเครื่องชงกาแฟ

    ปรับความหอมและปริมาณด้วยเครื่องชงกาแฟ

    รังสรรค์กาแฟในแบบของคุณเองด้วยเครื่องชงกาแฟที่สามารถปรับการตั้งค่าระดับความเข้ม กาแฟและนมได้อย่างง่ายดาย

    ถ้วยที่สมบูรณ์แบบของคุณในทุกครั้ง ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ 4 คน

    ถ้วยที่สมบูรณ์แบบของคุณในทุกครั้ง ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ 4 คน

    เพลิดเพลินกับกาแฟที่คุณชื่นชอบด้วยวิธีเดียวกันทุกครั้งด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้สี่คนที่จัดเก็บสูตรกาแฟที่คุณปรับแต่งเอง ด้วยโปรไฟล์ผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม แขกของคุณสามารถสัมผัสกาแฟในแบบที่พวกเขาชื่นชอบได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของคุณ

    เสริมรสชาติด้วยฟังก์ชันเพิ่มช็อตกาแฟ

    เสริมรสชาติด้วยฟังก์ชันเพิ่มช็อตกาแฟ

    เพิ่มความเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มของคุณด้วยคุณสมบัติเพิ่มช็อตกาแฟของเครื่องชงกาแฟ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยโดยไม่ขม

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    อุณหภูมิที่เหมาะสม ความหอมกรุ่น กับกาแฟฟองครีมนุ่มที่ดื่มได้ไม่มีเบื่อ**

    ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

    ปรับให้เข้ากับความชอบของคุณอย่างง่ายดายด้วยระดับเครื่องบด 12 ระดับ

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    ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย โดยบดได้ตั้งแต่แบบหยาบๆ ไปจนถึงละเอียดสุดขั้ว

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    ทำความสะอาดง่ายดายเป็นพิเศษด้วย LatteGo: 2 ชิ้นส่วน ไม่มีหลอด

    เพื่อความสะดวกของคุณ คุณสามารถใส่ถาดรองน้ำและที่บรรจุเมล็ดกาแฟ LatteGo มาล้างด้วยเครื่องล้างจานได้ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจถึงการทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย

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    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      แหล่งที่มาของกาแฟ
      เมล็ดกาแฟสด
      การมีส่วนร่วมของผู้ใช้
      กดเพียงปุ่มเดียว
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
      เครื่องดื่ม
      เอสเปรสโซ่, กาแฟ, อเมริกาโน่, คาปูชิโน, ลาเต้ มัคคิอาโต้, แฟลตไวท์, Café' au Lait, กาแฟลาเต้, กาแฟครีม, ริสเทรตโต้, เอสเปรสโซ่ ลังโก้, คุณสมบัติเหยือกแบบพกพา, ฟองนม, น้ำร้อน
      เครื่องดื่มที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      12
      จำนวนเสิร์ฟ
      2.
      แรงดัน
      15 บาร์
      เครื่องบดในตัว
      มี
      การตั้งค่าเครื่องบด
      12
      ความจุของภาชนะบรรจุเมล็ดกาแฟ
      275 กรัม
      การตีฟองนม
      มี
      ส่วนผสมนม
      LatteGo
      ที่ใส่นม
      0,26 ลิตร
      ความจุแทงค์น้ำ
      1,8 ลิตร
      โปรไฟล์
      สำหรับแขกมากกว่า 4 ท่าน
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      เทคโนโลยี
      Quick Start, LatteGo, SilentBrew
      อินเตอร์เฟซ
      หน้าจอ TFT ที่ใช้งานง่าย
      รับประกัน
      2 ปี
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      อัตราการประหยัดพลังงาน
      Class A
      กำลังไฟ
      1500 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 V
      ความถี่
      50 Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การตั้งเวลาตัดไฟอัตโนมัติ
      มี
      การรับรองความปลอดภัย
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      433 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      246 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      371 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      8 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      491,5 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      287,5 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      487 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      10-12,3 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      ช้อนตวง
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 3
      แถบทดสอบความกระด้างของน้ำ
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 4
      แผ่นกรอง AquaClean
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 5
      ฝาภาชนะบรรจุ LatteGo
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      แท็บเล็ตขจัดน้ำมันออกจากกาแฟ
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      เครื่องขจัดตะกรันเครื่องชงเอสเปรสโซ่
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 4
      สารหล่อลื่น Philips Brewing Group

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      สามารถนำกระดาษ > 75% กลับมาใช้ใหม่ได้
      บรรจุภัณฑ์
      > 95% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย
      0.2 วัตต์
      การใช้พลังงานในโหมดปิด
      ไม่มี
      การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายแบบเครือข่าย
      ไม่มี
      ระยะเวลาก่อนจะสลับเข้าสู่โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ
      30 นาที
      มาตรฐานการวัด
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • อ้างอิงตามการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในประเทศเยอรมันเทียบกับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (กาแฟ + นม) แบบกดปุ่มเดียว (2018) ชั้นนำ
    • *อ้างอิงที่ 70-82 °C
    • **อ้างอิงตามการเปลี่ยนแผ่นกรอง 8 แผ่นตามที่เครื่องระบุ จำนวนถ้วยกาแฟจริงจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก รูปแบบการล้างและทำความสะอาด

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