EP5447/90
ชงกาแฟจากเมล็ดกาแฟสดแสนอร่อยทั้ง 12 แบบได้ง่ายกว่าที่เคย
ชงกาแฟกลิ่นหอมกรุ่นหลากหลายประเภทอย่าง เอสเปรสโซ่ กาแฟ คาปูชิโน และลาเต้ มัคคิอาโต้ ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม LatteGo ที่ใส่นมอันหลากหลายให้เป็นฟองนมที่เนียนนุ่มนั้นติดตั้งง่าย และทำความสะอาดด้วยเวลาเพียง 15 วินาที*ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เพลิดเพลินกับกาแฟที่แตกต่างกันทุกช่วงเวลา ตั้งแต่เอสเปรสโซที่เข้มข้นไปจนถึงคาปูชิโน่แสนละมุน เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติเต็มรูปแบบของคุณจะมอบผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบใส่ลงถ้วยกาแฟโดยไม่ต้องยุ่งยากในเวลาอันรวดเร็ว
รังสรรค์กาแฟรสชาติเยี่ยมถ้วยต่อไปด้วยจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถปรับแต่งรสชาติของเมล็ดกาแฟสดและใส่กาแฟที่คุณต้องการลงถ้วยได้อย่างนุ่มนวล
รังสรรค์กาแฟในแบบของคุณเองด้วยเครื่องชงกาแฟที่สามารถปรับการตั้งค่าระดับความเข้ม กาแฟและนมได้อย่างง่ายดาย
เพลิดเพลินกับกาแฟที่คุณชื่นชอบด้วยวิธีเดียวกันทุกครั้งด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้สี่คนที่จัดเก็บสูตรกาแฟที่คุณปรับแต่งเอง ด้วยโปรไฟล์ผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม แขกของคุณสามารถสัมผัสกาแฟในแบบที่พวกเขาชื่นชอบได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบของคุณ
เพิ่มความเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มของคุณด้วยคุณสมบัติเพิ่มช็อตกาแฟของเครื่องชงกาแฟ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยโดยไม่ขม
ระบบสกัดความหอมที่ผสานความสมดุลที่เหมาะเจาะอย่างชาญฉลาดระหว่างอุณหภูมิการชงและการสกัดความหอม โดยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ระหว่าง 90 และ 98°C ไปพร้อมๆ กับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ คุณจึงสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแสนอร่อยได้
เครื่องบดทำจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดับได้ 12 ขั้น คุณจึงเปลี่ยนเมล็ดกาแฟให้เป็นแบบที่ต้องการได้ตั้งแต่ผงกาแฟละเอียดพิเศษจนถึงการบดหยาบๆ
ดึงรสกาแฟของคุณให้ออกมาเต็มรสชาติด้วยเครื่องบดเซรามิกทนทานต่อการสึกหรอของเรา เครื่องบดของเราจะมีปลายเป็นขอบแหลมซึ่งสกัดเอากลิ่นหอมและรสชาติจากเมล็ดกาแฟของคุณได้ดีที่สุด ผลิตจากวัสดุเซรามิก 100% ซึ่งรับประกันได้ว่าเครื่องบดตัวนี้ทนทานต่อการทำกาแฟได้อย่างน้อย 20.000 ถ้วย โดยบดได้ตั้งแต่แบบหยาบๆ ไปจนถึงละเอียดสุดขั้ว
เพื่อความสะดวกของคุณ คุณสามารถใส่ถาดรองน้ำและที่บรรจุเมล็ดกาแฟ LatteGo มาล้างด้วยเครื่องล้างจานได้ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจถึงการทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย
ด้วยการเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากที่เครื่องแจ้งเตือน คุณจะไม่จำเป็นต้องขจัดตะกรันเครื่องได้สูงสุดถึง 5,000 ถ้วย*** ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับน้ำที่ใสและบริสุทธิ์
Brewing Group คือหัวใจสำคัญของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบทุกเครื่องและควรทำความสะอาดเป็นประจำ Brewing Group ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงโดยล้างใต้ก๊อกที่น้ำไหลผ่าน
กาแฟของคุณจะโดดเด่นที่สุดด้วยการออกแบบที่หรูหราของเครื่อง ด้านหน้าชุบโครเมียมมอบฉากหลังระดับพรีเมียมสำหรับกาแฟทุกถ้วยและเพิ่มความมีระดับให้ห้องครัวของคุณ
เพลินใจกับคาปูิโน่เนียนนุ่มแม้เติมนมทางเลือกผลิตจากพืชที่คุณชื่นชอบ ด้วยเทคโนโลยีตีฟองนมด้วยการหมุนปั่น LatteGo แปลงโฉมนมหลากหลายชนิดตลอดจนนมทางเลือกผลิตจากพืชที่มีปริมาณไขมันและโปรตีนเหมาะสม ให้กลายเป็นชั้นโฟมข้นเลิศรส
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
ประหยัดพลังงาน
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