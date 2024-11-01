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  • ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

    "PowerPro Duo” 2-in-1 ด้ามจับมือถือ

    FC6168/01

    ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

    Philips PowerPro Duo ใหม่ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นแข็งและพรม เทคโนโลยี PowerCyclone ทำให้มีพลังดูดแรงเสมอเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม หัวดูด TriActive Turbo ดูดฝุ่นและเส้นขนต่างๆ ได้ในครั้งเดียว

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    "PowerPro Duo” 2-in-1 ด้ามจับมือถือ

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    ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดบนพื้นทุกประเภท

    ด้วย PowerCyclone และหัวดูด TriActive Turbo

    • 2-in-1
    • 18 V
    • ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น
    • อุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น
    เทคโนโลยี PowerCyclone เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

    เทคโนโลยี PowerCyclone เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

    เทคโนโลยี PowerCyclone ให้ผลการทำความสะอาดที่ทั่วถึงในครั้งเดียวผ่านขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ: 1) อากาศไหลเข้าสู่ PowerCyclone ด้วยช่องระบายลมที่ตรงยาวและถูกออกแบบให้อากาศลื่นไหลง่าย 2) ส่วนทางเดินอากาศที่โค้งช่วยเร่งอากาศในช่องหมุนอากาศเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศ

    หัวดูด TriActive Turbo สำหรับประสิทธิภาพอันทรงพลังในการทำความสะอาดพรม

    หัวดูด TriActive Turbo สำหรับประสิทธิภาพอันทรงพลังในการทำความสะอาดพรม

    หัวดูดพลังเทอร์โบ TriActive ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนพื้นแข็งและพรม แปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์และการหมุนเวียนอากาศที่ดีที่สุดช่วยในการดูดสิ่งสกปรกและขนผ้าได้ในครั้งเดียว

    แบตเตอรี่ลิเธียมพลังแรง 18 โวลต์เพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน

    แบตเตอรี่ลิเธียมพลังแรง 18 โวลต์เพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 โวลต์พลังแรงสูงมีช่วงเวลาการทำงานที่ยาวกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่มาตรฐาน นอกจากนี้ แบตเตอรี่ Li-Ion ยังมีน้ำหนักเบามากๆ ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำความสะอาดที่สนุกขึ้น

    สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สายเพื่อให้มีอิสระในการทำความสะอาดได้ทุกที่

    สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สายเพื่อให้มีอิสระในการทำความสะอาดได้ทุกที่

    แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

    วางตั้งบนพื้นได้ทุกที่ที่ต้องการ

    วางตั้งบนพื้นได้ทุกที่ที่ต้องการ

    สามารถวางพักด้ามจับตั้งขึ้นได้สะดวก ได้ทั้งแบบประกอบหรือไม่ประกอบชุดแยกมือถือ ช่วยให้คุณพักตั้งด้ามจับได้ทุกที่ที่ต้องการ แม้ในขณะทำความสะอาด

    แปรงระบบมอเตอร์ขจัดขนสัตว์ได้อย่างทั่วถึง

    แปรงระบบมอเตอร์ขจัดขนสัตว์ได้อย่างทั่วถึง

    ด้วยหัวดูด TriActive Turbo ที่มีแปรงระบบมอเตอร์ ตอนนี้คุณสามารถกำจัดขนสัตว์ออกจากที่นั่ง เบาะ และวัสดุผ้าอื่นๆ ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีสัตว์เลี้ยง

    ใช้งานได้แบบ 2-in-1 เพื่อทำความสะอาดพื้นบ้านและเฟอร์นิเจอร์

    ใช้งานได้แบบ 2-in-1 เพื่อทำความสะอาดพื้นบ้านและเฟอร์นิเจอร์

    ฟังก์ชันการทำงานแบบ 2-in-1 ทำให้คุณสามารถใช้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับและแบบมือถือได้ในเครื่องเดียว เพื่อการทำความสะอาดพื้นและเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย

    ความคล่องตัวสูงสุดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

    ความคล่องตัวสูงสุดเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

    PowerPro Duo ถูกออกแบบมาให้เข้าถึงได้ทุกซอกมุม คุณจึงสามารถทำความสะอาดใต้เบาะที่นั่ง เตียง หรือโต๊ะของคุณได้โดยไม่ต้องออกแรง

    เทถังเก็บฝุ่นออกในขั้นตอนเดียว ง่ายดายและถูกสุขอนามัย

    เทถังเก็บฝุ่นออกในขั้นตอนเดียว ง่ายดายและถูกสุขอนามัย

    ถังเก็บฝุ่นถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อทิ้งฝุ่นลงในถังขยะโดยตรง ด้วยระบบเทฝุ่นอัตโนมัติแบบขั้นตอนเดียว คุณสามารถเทถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ซับซ้อน ง่ายต่อการขจัดฝุ่นและถูกสุขอนามัยในการทำความสะอาด

    เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

    เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

    แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3 ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า 90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive Turbo
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • แปรง
      • หัวดูดซอกซอน

    • ดีไซน์

      การออกแบบ
      • 2-in-1
      • ปิดอัตโนมัติ
      • ช่องเก็บฝุ่นแบบฝ้า
      สี
      ไทเทเนียม

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      215x253x1150  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      3.2  kg

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      83  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      18  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      40  minute(s)

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.6  l
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้

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