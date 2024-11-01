FC6409/01
ดูดและเช็ดถูได้ในคราวเดียว
PowerPro Aqua ใหม่แบบไร้สาย (25.2V) เป็นเครื่องมือ 3in1 อันทรงพลังที่จะจัดการกับสิ่งสกปรกได้ทุกวัน เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงนี้มาพร้อมที่จับสำหรับเก้าอี้หรือมุมห้องต่างๆ และแปรงเทอร์โบขนาดจิ๋วสำหรับพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม และมีระบบการถูเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีความชื้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3 ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า 90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น
ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น PowerPro Aqua ใหม่ ทำให้คุณสามารถขจัดฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก
แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
ด้ามจับเพื่อการดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมที่ยากต่อการเข้าถึง
ด้วยเครื่องดูดฝุ่น PowerPro Aqua ใหม่มีความคล่องตัวที่สูงและน้ำหนักที่เบาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
ด้วยแม่เหล็กทั้งสองด้าน ทำให้ระบบเช็ดถูประกอบเข้าและออกจากหัวดูดได้อย่างง่ายดาย
ระบบการถูที่เป็นเอกลักษณ์คอยควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อคงความชื้นที่ดีที่สุดสำหรับพื้นแข็งตลอดการทำความสะอาด สามารถล้างทำความสะอาดแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
พัดลม PowerCyclone หมุนด้วยความเร็วสูงสุดถึง 300 กม./ชม. ทำให้เกิดแรง G ที่สูงภายใน PowerCyclone ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นผงออกจากอากาศ ทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงอย่างต่อเนื่อง
การทำความสะอาดแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V เป็นเวลาสูงสุดถึง 1 ชม. คุณสามารถชาร์จเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรอให้แบตหมด
หัวดูดพลังเทอร์โบ TriActive ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนพื้นแข็งและพรม แปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์และการหมุนเวียนอากาศที่ดีที่สุดช่วยในการดูดสิ่งสกปรกและขนผ้าได้ในครั้งเดียว
หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และฟูกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดขนสัตว์
PowerPro Aqua รุ่นใหม่นี้มาพร้อมแผ่นไมโครไฟเบอร์สองชนิดสำหรับเช็ดถูบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน: 1) แบบแรกคือแผ่นไมโครไฟเบอร์อเนกประสงค์สำหรับการเช็ดถูทั่วไป ซึ่งเหมาะกับพื้นผิวอย่างเช่นกระเบื้อง 2) อีกแบบคือแผ่นไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบาง เช่นพื้นผิวที่เป็นไม้ แผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยมือ*
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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