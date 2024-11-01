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    PowerPro Aqua เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือไร้สายแบบชาร์จได้

    FC6409/01

    ดูดและเช็ดถูได้ในคราวเดียว

    PowerPro Aqua ใหม่แบบไร้สาย (25.2V) เป็นเครื่องมือ 3in1 อันทรงพลังที่จะจัดการกับสิ่งสกปรกได้ทุกวัน เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงนี้มาพร้อมที่จับสำหรับเก้าอี้หรือมุมห้องต่างๆ และแปรงเทอร์โบขนาดจิ๋วสำหรับพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม และมีระบบการถูเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่มีความชื้น

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    PowerPro Aqua เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือไร้สายแบบชาร์จได้

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    ดูดและเช็ดถูได้ในคราวเดียว

    พร้อมทำความสะอาดฝุ่นประจำวันอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา

    • 3-in-1
    • ดูด เช็ดถู และถือได้สะดวก
    • 25.2 V
    • หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็ก
    เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

    เทคโนโลยีแผ่นกรอง 3 ชั้นช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็ก

    แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้ 3 ชั้นสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และฝุ่นผงได้มากกว่า 90% เพื่ออากาศที่สะอาดสดชื่น

    ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น: เทถังเก็บฝุ่นออกในขั้นตอนเดียว ง่ายดายและถูกสุขอนามัย

    ไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่น: เทถังเก็บฝุ่นออกในขั้นตอนเดียว ง่ายดายและถูกสุขอนามัย

    ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น PowerPro Aqua ใหม่ ทำให้คุณสามารถขจัดฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรก

    การทำความสะอาดแบบไร้สาย: อิสระในการทำความสะอาดทุกพื้นที่

    การทำความสะอาดแบบไร้สาย: อิสระในการทำความสะอาดทุกพื้นที่

    แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้สำหรับการใช้งานแบบไร้สายทำให้คุณมีอิสระในการทำความสะอาดทุกซอกมุม ตอนนี้ สายไฟไม่ใช่อุปสรรคอีกแล้ว และคุณสามารถทำความสะอาดห้องต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

    ด้ามจับเพื่อการดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมที่ยากต่อการเข้าถึง

    ด้ามจับเพื่อการดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมที่ยากต่อการเข้าถึง

    ด้ามจับเพื่อการดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์และซอกมุมที่ยากต่อการเข้าถึง

    ความคล่องตัวที่สูงและน้ำหนักที่เบาทำให้ใช้งานได้ง่าย

    ความคล่องตัวที่สูงและน้ำหนักที่เบาทำให้ใช้งานได้ง่าย

    ด้วยเครื่องดูดฝุ่น PowerPro Aqua ใหม่มีความคล่องตัวที่สูงและน้ำหนักที่เบาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย

    ระบบเช็ดถูแบบประกอบเข้า/ออกแบบทันทีเพื่อการทำความสะอาดแบบเปียก

    ระบบเช็ดถูแบบประกอบเข้า/ออกแบบทันทีเพื่อการทำความสะอาดแบบเปียก

    ด้วยแม่เหล็กทั้งสองด้าน ทำให้ระบบเช็ดถูประกอบเข้าและออกจากหัวดูดได้อย่างง่ายดาย

    ระบบเช็ดถูแบบใหม่ที่มาพร้อมความเปียกชื้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นแข็ง

    ระบบเช็ดถูแบบใหม่ที่มาพร้อมความเปียกชื้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นแข็ง

    ระบบการถูที่เป็นเอกลักษณ์คอยควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อคงความชื้นที่ดีที่สุดสำหรับพื้นแข็งตลอดการทำความสะอาด สามารถล้างทำความสะอาดแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า

    เทคโนโลยี PowerCyclone เพื่อประสิทธิภาพการดูดฝุ่นทำความสะอาดที่สูง

    เทคโนโลยี PowerCyclone เพื่อประสิทธิภาพการดูดฝุ่นทำความสะอาดที่สูง

    พัดลม PowerCyclone หมุนด้วยความเร็วสูงสุดถึง 300 กม./ชม. ทำให้เกิดแรง G ที่สูงภายใน PowerCyclone ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นผงออกจากอากาศ ทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่สูงอย่างต่อเนื่อง

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V สำหรับการทำความสะอาดสูงสุดถึง 1 ชม.

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V สำหรับการทำความสะอาดสูงสุดถึง 1 ชม.

    การทำความสะอาดแบบไร้สายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังแรง 25.2V เป็นเวลาสูงสุดถึง 1 ชม. คุณสามารถชาร์จเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรอให้แบตหมด

    หัวดูด TriActive Turbo สำหรับประสิทธิภาพอันทรงพลังในการทำความสะอาดพรม

    หัวดูด TriActive Turbo สำหรับประสิทธิภาพอันทรงพลังในการทำความสะอาดพรม

    หัวดูดพลังเทอร์โบ TriActive ให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนพื้นแข็งและพรม แปรงที่ทำงานด้วยมอเตอร์และการหมุนเวียนอากาศที่ดีที่สุดช่วยในการดูดสิ่งสกปรกและขนผ้าได้ในครั้งเดียว

    หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม

    หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม

    หัวแปรงเทอร์โบขนาดเล็กให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวแบบนุ่ม เช่น โซฟา เบาะ และฟูกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดขนสัตว์

    แผ่นไมโครไฟเบอร์

    PowerPro Aqua รุ่นใหม่นี้มาพร้อมแผ่นไมโครไฟเบอร์สองชนิดสำหรับเช็ดถูบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน: 1) แบบแรกคือแผ่นไมโครไฟเบอร์อเนกประสงค์สำหรับการเช็ดถูทั่วไป ซึ่งเหมาะกับพื้นผิวอย่างเช่นกระเบื้อง 2) อีกแบบคือแผ่นไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบาง เช่นพื้นผิวที่เป็นไม้ แผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยมือ*

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive Turbo
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • แปรงแบบ 2-in-1
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • หัวดูดซอกซอน
      • ที่ยึดแผ่นทำความสะอาด 1 ชิ้น
      • แผ่นไมโครไฟเบอร์ 2 แผ่น

    • ดีไซน์

      การออกแบบ
      เปิด-ปิด
      สี
      น้ำเงินเมทัลลิกเพโทรลบลู

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      4.7  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      83  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.2  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      สูงสุดถึง 60  minute(s)
      องค์ประกอบการเช็ดถู
      ระบบเช็ดถูที่ไม่เหมือนใคร
      ขนาดพื้นที่ถูได้ต่อ 1 แท้งค์
      50  m²

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.6  l
      ระบบแผ่นกรอง
      เทคโนโลยี 3 ชั้น จากเยอรมนี
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรองแบบโฟม

    • การใช้งาน

      ความจุแท้งค์น้ำสะอาด (สูงสุด)
      0.2  l
      น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้ได้
      น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ผสมอะไรหรือแค่น้ำเปล่า

    Badge-D2C

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    • แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีแผ่นไมโครไฟเบอร์รวมอยู่ในชุด 2 แผ่น คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ www.philips.com เพื่อที่จะหาสถานที่ซื้อแผ่นไมโครไฟเบอร์ พวกเราไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดสูงสุดได้ เมื่อใช้แผ่นไมโครไฟเบอร์จากยี่ห้ออื่นๆ

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