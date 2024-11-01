FC6723/01
รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกซอกแม้ในจุดที่เล็กที่สุด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย SpeedPro ใหม่ให้คุณทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเข้าถึงซอกซอนอย่างทรงพลัง มาพร้อมหัวดูด 180° เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่แม่นยำแม้ในจุดที่เข้าถึงได้ยาก อย่างเช่นพื้นที่ติดกำแพง เฟอร์นิเตอร์ และในมุมห้องดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวดูด 180° ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้งบนพื้นทุกประเภทอย่างทรงพลังและแม่นยำ แม้ในกระทั่งจุดที่เข้าถึงได้ยาก
ฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและดูดได้อย่างง่ายดายด้วยไฟ LED ในหัวดูด SpeedPro โดย LED ในหัวดูดจะเปิดเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ได้ในทีเดียว
การตั้งค่าความเร็วสองระดับเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทสภาพพื้นและสิ่งสกปรกที่แตกต่างกัน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมดธรรมดาได้นานถึง 30 นาที และโหมด Turbo 15 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่
ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง ซึ่งทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทรงพลังในระดับเดียวกับหัวดูด
เทคโนโลยี PowerCyclone 7 แยกฝุ่นออกจากอากาศได้ในทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพอันทรงพลังเอาไว้อย่างยาวนาน
ระบบแผ่นกรองดักจับเกสรและสปอร์เชื้อราได้ถึง 99% คืนอากาศที่สะอาดกลับเข้าไปในมอเตอร์ เพื่อคงประสิทธิภาพความเร็วลมสูงและอายุการทำงานที่ยาวนาน
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมทำความสะอาดเพดานและชั้นวางหนังสือเสมอ
SpeedPro ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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