FC6728/01
รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย SpeedPro Aqua รุ่นใหม่ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกซอกทุกมุมที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในจุดที่เข้าถึงยากที่สุด มาพร้อมหัวดูด 180° เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกที่แม่นยำ และระบบดูดฝุ่นและถูพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวดูด 180° ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้งบนพื้นทุกประเภทอย่างทรงพลังและแม่นยำ แม้ในกระทั่งจุดที่เข้าถึงได้ยาก
ฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและดูดได้อย่างง่ายดายด้วยไฟ LED ในหัวดูด SpeedPro โดย LED ในหัวดูดจะเปิดเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ได้ในทีเดียว
ระบบดูดฝุ่นและถูพื้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99% ในครั้งเดียว การปล่อยน้ำที่ควบคุมได้ช่วยรักษาระดับความชื้นที่เหมาะบนพื้นทุกแบบในตลอดการทำความสะอาด โดยแผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถซักด้วยมือหรือในเครื่องซักผ้าได้
โหมด AquaBoost ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 21.6V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมดธรรมดาได้นานถึง 50 นาที และโหมด Turbo 22 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่
มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง ซึ่งทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทรงพลังในระดับเดียวกับหัวดูด
เทคโนโลยี PowerCyclone 7 แยกฝุ่นออกจากอากาศได้ในทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพอันทรงพลังเอาไว้อย่างยาวนาน
ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ระบบแผ่นกรองดักจับเกสรและสปอร์เชื้อราได้ถึง 99% คืนอากาศที่สะอาดกลับเข้าไปในมอเตอร์ เพื่อคงประสิทธิภาพความเร็วลมสูงและอายุการทำงานที่ยาวนาน
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมทำความสะอาดเพดานและชั้นวางหนังสือเสมอ
SpeedPro ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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