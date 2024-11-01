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  • รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว

    SpeedPro Aqua เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

    FC6728/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว

    เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย SpeedPro Aqua รุ่นใหม่ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกซอกทุกมุมที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ในจุดที่เข้าถึงยากที่สุด มาพร้อมหัวดูด 180° เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกที่แม่นยำ และระบบดูดฝุ่นและถูพื้นที่เป็นเอกลักษณ์

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    SpeedPro Aqua เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

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    รวดเร็ว ถูพื้น ดูดฝุ่น และกำจัดผงได้ในขั้นตอนเดียว

    • หัวดูด 180°
    • 21.6V สูงสุดถึง 50 นาที
    • 3-In-1: ดูดฝุ่น ถูพื้น และถือได้สะดวก
    • LED ในหัวดูด
    ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้ง

    ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้ถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้ง

    หัวดูด 180° ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 98% ในการดูดแต่ละครั้งบนพื้นทุกประเภทอย่างทรงพลังและแม่นยำ แม้ในกระทั่งจุดที่เข้าถึงได้ยาก

    หัวดูด LED เพื่อให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    หัวดูด LED เพื่อให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    ฝุ่น ขุย เส้นผม และเศษขนมปังสามารถมองเห็นและดูดได้อย่างง่ายดายด้วยไฟ LED ในหัวดูด SpeedPro โดย LED ในหัวดูดจะเปิดเผยให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่ได้ในทีเดียว

    ดูดฝุ่น ถูพื้น และแบบมือถือ กำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99%

    ดูดฝุ่น ถูพื้น และแบบมือถือ กำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99%

    ระบบดูดฝุ่นและถูพื้นอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้ถึง 99% ในครั้งเดียว การปล่อยน้ำที่ควบคุมได้ช่วยรักษาระดับความชื้นที่เหมาะบนพื้นทุกแบบในตลอดการทำความสะอาด โดยแผ่นไมโครไฟเบอร์สามารถซักด้วยมือหรือในเครื่องซักผ้าได้

    สำหรับสิ่งสกปรกหลายประเภท พร้อมด้วย AquaBoost สำหรับสิ่งสกปรกที่ขจัดยาก

    สำหรับสิ่งสกปรกหลายประเภท พร้อมด้วย AquaBoost สำหรับสิ่งสกปรกที่ขจัดยาก

    โหมด AquaBoost ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 50 นาทีด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 21.6V

    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 50 นาทีด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 21.6V

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 21.6V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมดธรรมดาได้นานถึง 50 นาที และโหมด Turbo 22 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่

    มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง

    มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง

    มอเตอร์ PowerBlade ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการสร้างแรงลมความเร็วสูง ซึ่งทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างแม่นยำและทรงพลังในระดับเดียวกับหัวดูด

    PowerCyclone 7 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า

    PowerCyclone 7 คงประสิทธิภาพอันทรงพลังที่นานกว่า

    เทคโนโลยี PowerCyclone 7 แยกฝุ่นออกจากอากาศได้ในทันที เพื่อรักษาประสิทธิภาพอันทรงพลังเอาไว้อย่างยาวนาน

    การออกแบบถังเก็บฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขจัดฝุ่นได้โดยไม่ฟุ้งกระจาย

    การออกแบบถังเก็บฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขจัดฝุ่นได้โดยไม่ฟุ้งกระจาย

    ถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นถอดออกง่ายและขจัดฝุ่นได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

    แผ่นกรองที่ล้างทำความสะอาดได้เพื่อให้สร้างแรงลมความเร็วสูงได้อย่างยาวนาน*

    แผ่นกรองที่ล้างทำความสะอาดได้เพื่อให้สร้างแรงลมความเร็วสูงได้อย่างยาวนาน*

    ระบบแผ่นกรองดักจับเกสรและสปอร์เชื้อราได้ถึง 99% คืนอากาศที่สะอาดกลับเข้าไปในมอเตอร์ เพื่อคงประสิทธิภาพความเร็วลมสูงและอายุการทำงานที่ยาวนาน

    ชุดที่จับพร้อมแปรงและหัวดูดซอกซอนในตัว

    อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมทำความสะอาดเพดานและชั้นวางหนังสือเสมอ

    เข้าถึงทุกที่อย่างรวดเร็ว แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    SpeedPro ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      ดูดฝุ่นและถูพื้น
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • หัวดูดซอกซอน
      • แผ่นไมโครไฟเบอร์
      • แปรงในตัว
      • แท่นวางติดผนัง
      • แท็งก์น้ำ
      หัวดูดเสริม
      หัวดูด 180°

    • ดีไซน์

      การออกแบบ
      3-in-1
      สี
      Denim Blue Metallic

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2.1  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      80  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      21.6  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      50  minute(s)
      เวลาในการใช้งาน (Turbo)
      22  minute(s)
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      สูงสุดถึง 800  l/min
      ขนาดพื้นที่ถูได้ต่อ 1 แท้งค์
      60  m²

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.4  l
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้*

    • การใช้งาน

      ด้ามจับสำหรับถือ
      ส่วนบน
      ความจุแท้งค์น้ำสะอาด (สูงสุด)
      0.28  l
      น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้ได้
      น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ผสมอะไรหรือแค่น้ำเปล่า
      ประเภทล้อ
      ยาง

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ล้างแผ่นกรองทุก 2 สัปดาห์ด้วยมือเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด บีบจนกว่าน้ำจะสะอาด ปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมงก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

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