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  • เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด* เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด* เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด*

    SpeedPro Max Aqua เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

    FC6904/01

    เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด*

    ทำความสะอาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบ 3-in1 มาพร้อมหัวดูด 360⁰ ที่ดักจับฝุ่นผงและสิ่งสกปรกจากทุกซอกทุกมุมได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนไหวได้สะดวกทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นพื้นแข็งหรือบนพรม ด้วยระบบดูดและเช็ดถูในคราวเดียวที่ไม่เหมือนใคร

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    SpeedPro Max Aqua เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพร้อมด้ามจับ

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    เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด*

    ทำความสะอาดแบบ 3-in-1

    • หัวดูด 360°
    • 25.2 V เวลาใช้งานสูงสุด 75 นาที
    • 3-In-1: ดูดฝุ่น ถูพื้น และถือได้สะดวก
    • หัวดูด TurboPet
    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วยิ่งขึ้น

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วยิ่งขึ้น

    หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วยิ่งขึ้น

    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 75 นาที* ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 25.2V

    พลังทำความสะอาดนานสูงสุด 75 นาที* ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion 25.2V

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2 V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมด ECO ได้นานถึง 75 นาที โหมดธรรมดา 35 นาที และโหมด Turbo 25 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่

    มอเตอร์ PowerBlade สร้างการไหลเวียนอากาศสูง (>1000 ล./นาที)

    มอเตอร์ PowerBlade สร้างการไหลเวียนอากาศสูง (>1000 ล./นาที)

    PowerBlade คือมอเตอร์ดิจิตอลที่ผ่านกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมให้มีระบบไหลเวียนอากาศประสิทธิภาพเหนือชั้น (>1000 ล./นาที) ทำให้เกิดแรงที่หัวดูดแบบ 360° ลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ รับไปเลยประกันฟรี 5 ปี!

    สำหรับฝุ่นหลากหลายชนิด ให้ AquaBoost จัดการกับสิ่งสกปรกที่ขจัดยาก

    สำหรับฝุ่นหลากหลายชนิด ให้ AquaBoost จัดการกับสิ่งสกปรกที่ขจัดยาก

    ระบบถูพื้นและดูดฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์จะคอยควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อคงความชื้นที่เหมาะกับพื้นแข็งตลอดการทำความสะอาด สามารถล้างทำความสะอาดแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า

    เข้าถึงทุกที่อย่างรวดเร็ว แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    เข้าถึงทุกที่อย่างรวดเร็ว แม้ใต้เฟอร์นิเจอร์

    SpeedPro Max ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้

    PowerCyclone 8 เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุด

    PowerCyclone 8 เทคโนโลยีไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุด

    เทคโนโลยี PowerCyclone 8 เทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุดของเรามาอยู่ในรูปแบบด้ามจับไร้สายแล้ว เพื่อการใช้งานที่นานกว่าด้วยพลังการดูดที่แรงขึ้น

    ชุดที่จับพร้อมแปรงและหัวดูดซอกซอนในตัว

    ชุดที่จับพร้อมแปรงและหัวดูดซอกซอนในตัว

    อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro Max เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมใช้งานเสมอ

    หัวดูด LED ให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    หัวดูด LED ให้เห็นฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    มองเห็นและกำจัดฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED บนหัวดูด SpeedPro Max nozzle โดยหัวดูด LED จะเผยให้เห็นสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่

    ระบบการกรองสามชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    ระบบการกรองสามชั้นทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    โดยระบบการกรองสามชั้นจะส่งเฉพาะอากาศสะอาดผ่านเข้าไปยังมอเตอร์เท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น

    3-in-1: หัวดูด 360° ระบบถูพื้นและดูดฝุ่น ด้ามจับ

    3-in-1: หัวดูด 360° ระบบถูพื้นและดูดฝุ่น ด้ามจับ

    3-in-1 - หัวดูด 360°อันทรงพลัง ระบบถูพื้นและดูดฝุ่นที่ไม่เหมือนใคร พร้อมด้ามจับในตัว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      ดูดฝุ่นและถูพื้น
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • แผ่นไมโครไฟเบอร์
      • แปรงในตัว
      • แผ่นกรองพิเศษ
      หัวดูดเสริม
      • หัวดูด TurboPet
      • หัวดูด 360°

    • ดีไซน์

      สี
      อิเล็กทริกอควา (Electric Aqua)

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2.732  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      84  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      25.2  V
      เวลาในการชาร์จ
      5  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      75  minute(s)
      เวลาในการใช้งาน (Turbo)
      25  minute(s)
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      1000  l/min
      ขนาดพื้นที่ถูได้ต่อ 1 แท้งค์
      60  m²

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.6  l
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้

    • การใช้งาน

      ความจุแท้งค์น้ำสะอาด (สูงสุด)
      0.28  l
      น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถใช้ได้
      น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ผสมอะไรหรือแค่น้ำเปล่า

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ทดสอบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับไร้สายราคา >300€ ที่ขายดีที่สุด 10 เครื่องในเยอรมนี ในปี 2017 โดยใช้การทดสอบการทำความสะอาดฝุ่นหยาบบนพื้นแข็งที่ Philips เป็นผู้พัฒนาขึ้น ตามมาตรฐานสากล IEC60312-1 มกราคม 2018
    • มาพร้อมระบบถูพื้นและดูดฝุ่น

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