FC6904/01
เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เร็วที่สุด*
ทำความสะอาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบบ 3-in1 มาพร้อมหัวดูด 360⁰ ที่ดักจับฝุ่นผงและสิ่งสกปรกจากทุกซอกทุกมุมได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนไหวได้สะดวกทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นพื้นแข็งหรือบนพรม ด้วยระบบดูดและเช็ดถูในคราวเดียวที่ไม่เหมือนใครดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวดูด 360° ดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้เร็วยิ่งขึ้น
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.2 V ประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถทำงานในโหมด ECO ได้นานถึง 75 นาที โหมดธรรมดา 35 นาที และโหมด Turbo 25 นาทีก่อนชาร์จไฟใหม่
PowerBlade คือมอเตอร์ดิจิตอลที่ผ่านกระบวนการผลิตด้านวิศวกรรมให้มีระบบไหลเวียนอากาศประสิทธิภาพเหนือชั้น (>1000 ล./นาที) ทำให้เกิดแรงที่หัวดูดแบบ 360° ลงทะเบียนที่ Philips.com ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ รับไปเลยประกันฟรี 5 ปี!
ระบบถูพื้นและดูดฝุ่นที่เป็นเอกลักษณ์จะคอยควบคุมปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาเพื่อคงความชื้นที่เหมาะกับพื้นแข็งตลอดการทำความสะอาด สามารถล้างทำความสะอาดแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
SpeedPro Max ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านบนทำให้ทำความสะอาดมุมต่ำได้และสามารถแนบไปกับพื้นเพื่อเข้าถึงใต้เฟอร์นิเจอร์ได้
เทคโนโลยี PowerCyclone 8 เทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบไร้ถุงเก็บฝุ่นที่ดีที่สุดของเรามาอยู่ในรูปแบบด้ามจับไร้สายแล้ว เพื่อการใช้งานที่นานกว่าด้วยพลังการดูดที่แรงขึ้น
อุปกรณ์เสริมใช้งานง่ายด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว ชุดที่จับแบบถอดออกได้ทำให้ SpeedPro Max เป็นอุปกรณ์สองอย่างในเครื่องเดียว อุปกรณ์แปรงที่ติดตั้งอยู่ในด้ามจับทำให้พร้อมใช้งานเสมอ
มองเห็นและกำจัดฝุ่น ขนสัตว์ เส้นผม และเศษขนมปังได้ง่ายๆ ด้วยไฟ LED บนหัวดูด SpeedPro Max nozzle โดยหัวดูด LED จะเผยให้เห็นสิ่งสกปรกที่ซ่อนอยู่
โดยระบบการกรองสามชั้นจะส่งเฉพาะอากาศสะอาดผ่านเข้าไปยังมอเตอร์เท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลเวียนอากาศสูงจะใช้งานได้นานขึ้น
3-in-1 - หัวดูด 360°อันทรงพลัง ระบบถูพื้นและดูดฝุ่นที่ไม่เหมือนใคร พร้อมด้ามจับในตัว
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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