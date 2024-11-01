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  • s-bag® Classic s-bag® Classic s-bag® Classic

    s-bag ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

    FC8019/01

    s-bag® Classic

    s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นทั้งหมดจาก Philips และ Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้

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    s-bag ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

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    s-bag® Classic

    แผ่นกรองดักจับฝุ่น 95%

    • ถุงเก็บฝุ่น 5 ถุง
    • มาตรฐานเดียวกัน
    • ถุงกระดาษ
    • ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัย
    มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

    มาตรฐานสากลเพื่อการเลือกที่ง่าย

    ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®

    แผ่นกรองดักจับฝุ่น 95%

    แผ่นกรองดักจับฝุ่น 95%

    s-bag® Classic เป็นถุงกระดาษคุณภาพสูงที่สามารถกรองฝุ่นและอนุภาคได้มากกว่า 95% ทำให้ถุงกระดาษนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าถุงเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไป

    การพับเก็บที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับความต้านทานอันทรงพลัง

    การพับเก็บที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับความต้านทานอันทรงพลัง

    เนื่องจากการพับเก็บที่มีความพิเศษ s-bag® Classic จะไม่แตกออกเมื่อมีการดูดด้วยพลังแรง และกระดาษจะไม่แตกออกเมื่อมีการดูดชิ้นส่วนที่มีความแข็งระหว่างการดูดฝุ่น

    ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการเทฝุ่นทิ้งได้ง่าย

    ระบบฝาปิดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการเทฝุ่นทิ้งได้ง่าย

    ระบบฝาปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ทำให้ง่ายต่อการเทฝุ่นทิ้ง โดยไม่มีสิ่งสกปรกตกกระจายหรือเกาะติดอยู่ด้านใน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม

      จำนวนถุงเก็บฝุ่น
      5
      วัสดุของถุงเก็บฝุ่น
      กระดาษ, 2 ชั้น

    • เหมาะสำหรับ

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC8680 - FC8682
      • FC9150 - FC9179
      PerformerActive ซีรีส์ 5000
      • FC8563
      • FC8574 - FC8579
      • FC8584 - FC8589
      Performer Compact ซีรีส์ 3000
      • FC8366 - FC8367
      • FC8370 - FC8379
      • FC8383 - FC8389
      PowerGo ซีรีส์ 2000
      • FC8240 - FC8246
      • FC8293 - FC8296
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
    Badge-D2C

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