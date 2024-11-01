FC8019/01
s-bag® Classic
s-bag® เป็นถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นทั้งหมดจาก Philips และ Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG) ทุกครั้งที่ซื้อถุงเก็บฝุ่นสำหรับเปลี่ยน เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag® การใช้ถุงที่ต่างไปจากแบบเดิมอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดูดฝุ่นได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®
s-bag® Classic เป็นถุงกระดาษคุณภาพสูงที่สามารถกรองฝุ่นและอนุภาคได้มากกว่า 95% ทำให้ถุงกระดาษนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าถุงเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไป
เนื่องจากการพับเก็บที่มีความพิเศษ s-bag® Classic จะไม่แตกออกเมื่อมีการดูดด้วยพลังแรง และกระดาษจะไม่แตกออกเมื่อมีการดูดชิ้นส่วนที่มีความแข็งระหว่างการดูดฝุ่น
ระบบฝาปิดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ทำให้ง่ายต่อการเทฝุ่นทิ้ง โดยไม่มีสิ่งสกปรกตกกระจายหรือเกาะติดอยู่ด้านใน
ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม
เหมาะสำหรับ
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