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ยกเลิกการผลิต
FC8022/03
ถุงเก็บฝุ่น 4 ถุง
ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®
ถุงเก็บฝุ่นป้องกันโรคภูมิแพ้ S-bag® มีตัวกรองขนาดเล็ก 1 ไมครอนประสิทธิภาพสูงคอยดักจับเกสร อนุภาคฝุ่น ไรฝุ่น สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากแมว ตัวกรองความละเอียดระดับนี้ ช่วยลดการแพร่กระจายของสารก่อภูมิแพ้ในครอบครัวของคุณได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหืดและโรคภูมิแพ้
ถุงเก็บฝุ่นป้องกันกลิ่น S-bag® จาก Philips ได้รับตราประทับรับรองคุณภาพ ECARF ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ประสิทธิภาพตัวกรองระดับสูงที่มีในถุงเก็บฝุ่นชนิดนี้ ตราประทับรับรองคุณภาพ ECARF มีขึ้นเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
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