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ยกเลิกการผลิต
FC8023/03
ถุงเก็บฝุ่น 3 ถุง
มาตรฐานเดียวกัน
ดูดซับกลิ่น
ถุงเก็บฝุ่น Philips s-bag® ดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นของ Philips และ Electrolux Group ทุกรุ่น (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาถุงเก็บฝุ่นอย่างไม่สิ้นสุด เพียงแค่มองหาโลโก้ s-bag®
แตกต่างจากถุงเก็บฝุ่นทั่วไป ถุงเก็บฝุ่นป้องกันกลิ่น S-bag® ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานเคลือบด้วยแวกซ์ดูดซับกลิ่น เพื่อดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และป้องกันไม่ให้กลิ่นเล็ดลอดจากเครื่องดูดฝุ่น ถุงเก็บฝุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีสัตว์เลี้ยง
วัสดุสังเคราะห์ของถุงเก็บฝุ่นนี้จะกรองฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ ได้ถึง 99% จึงมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูงกว่าถุงกระดาษทั่วไป และช่วยให้คุณกำจัดอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้ เช่น สารก่อภูมิแพ้
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