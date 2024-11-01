FC8044/02
เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ
แผ่นกรอง HEPA 12 ล้างทำความสะอาดได้ สามารถดักจับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจได้มากกว่า 99.5% เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 6 เดือนและเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากใช้งาน 2 ปีดูประโยชน์ทั้งหมด
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