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  • เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ

    แผ่นกรองอากาศเสีย

    FC8044/02

    เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ

    แผ่นกรอง HEPA 12 ล้างทำความสะอาดได้ สามารถดักจับเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจได้มากกว่า 99.5% เพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA ทุกๆ 6 เดือนและเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากใช้งาน 2 ปี

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    แผ่นกรองอากาศเสีย

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    เพื่ออากาศสะอาดที่ดีต่อสุขภาพภายในบ้านคุณ

    แผ่นกรอง HEPA 12 ล้างทำความสะอาดได้ สามารถกรองได้ถึง 99.5%

    • HEPA12 ทำความสะอาดได้ 1 แผ่น
    • ระบบกรอง 99.5%
    • ทำความสะอาดทุก 6 เดือน
    แผ่นกรอง EPA 12 ระบบการกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

    แผ่นกรอง EPA 12 ระบบการกรองอย่างมีประสิทธิภาพ

    สามารถขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กลงถึง 0.0003 มม. จากอากาศเสียได้มากกว่า 99.5%

    แผ่นกรองอากาศเสีย Philips ของแท้

    แผ่นกรองอากาศเสีย Philips ของแท้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริม

      จำนวนแผ่นกรองอากาศเสีย
      1
      แผ่นกรองสำรองสำหรับ
      • FC8408
      • FC8428
      • FC8429
      • FC8436
      • FC8438
      • FC8600 - FC8619
      • FC8700 - FC8740
      • HR8374
      • HR8500 - HR8599
      • HR8700 - HR8999
    Badge-D2C

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