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EasySpeed เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

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EasySpeedเครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

FC8083/81

EasySpeed เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

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เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดจาก Philips เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทั้งยังใช้งานง่ายเนื่องจากมีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด สัมผัสกับอิสระในการทำความสะอาด พร้อมผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

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