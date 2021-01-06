รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
1400 วัตต์
PowerCyclone 3
อุปกรณ์เสริม 3 ชิ้น
ด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone ที่ทำให้การทำความสะอาดของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน: 1) PowerCyclone จะดูดอากาศเข้าไปด้วยความเร็วสูง ด้วยช่องระบายลมที่ตรงยาวและถูกออกแบบให้อากาศลื่นไหลง่าย 2) อากาศที่ไหลเป็นเส้นโค้งจะส่งผลให้อากาศไหลขึ้นไปด้านบนในช่องหมุนเวียนอากาศ 3) ที่ส่วนบนของระบบหมุนเวียนอากาศ ใบพัดตรงช่องลมออกจะแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศ
หัวดูดซอกซอนเพื่อช่วยคุณทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
แผ่นกรองแบบโฟมที่ล้างได้มีประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน
4.3
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
JeDi7
06/01/2021
Malaysia
Good performance
Small but powerful suction. Bagless.. easy to clean it.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/61 Bagless vacuum cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/61 Bagless vacuum cleaner
S.sam
17/11/2020
Malaysia
Light, powerful
Its perfect for daily use, and great suction. Plus its cheap
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/61 Bagless vacuum cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/61 Bagless vacuum cleaner
อภส.
21/05/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
มีคุณภาพดีมากคุ้มราคากระทัดรัดสะดวก
คุณภาพดีแต่สายไฟสั้นไปหน่อยต้องคอยย้ายที่เสียบปลั๊กบ่อยหรือใช้ปลั๊กพ่วงไม่ค่อยสะดวกเลย
ข้อดี
กระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกดูดแรงดี
ข้อเสีย
สายไฟสั้นไปหน่อยนะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/01 เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FC8087/01 เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น