2000 Series เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น
พลังดูดแรงสูง
เครื่องดูดฝุ่น Philips PowerGo ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดระดับ 2000 วัตต์ พร้อมหัวดูดอเนกประสงค์สำหรับพื้นทุกชนิด ช่วยรักษาอากาศในบ้านของคุณให้สะอาดและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยพลังของแผ่นกรอง Super Clean Air ของเรา ดูประโยชน์ทั้งหมด
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2000 Series เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น
พลังดูดแรงสูง
ด้วยมอเตอร์ 2000 วัตต์เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดอันยอดเยี่ยม
- 2000 วัตต์
- แผ่นกรอง Super Clean Air
- 3 ลิตร
- สามารถปรับความแรงในการดูดฝุ่นได้
มอเตอร์ทนทาน 2000 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง
มอเตอร์ 2000 วัตต์อันทนทานให้พลังดูดแรงสูงเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย
ใช้ได้ยาว 9 เมตรและสามารถไปได้ไกลกว่านี้โดยไม่ต้องถอดปลั๊ก
ความยาว 9 เมตรจากปลั๊กถึงหัวดูดทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องถอดปลั๊ก
จัดเก็บเครื่องมือแบบออนบอร์ดได้สะดวกดังนั้นจึงหยิบใช้ได้เสมอ
หัวดูดซอกซอนติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
ถุงเก็บฝุ่นที่ใช้งานได้ง่ายยาวนานสามารถใส่ในช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ 3 ลิตร
ช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่จุได้ 3 ลิตรและถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้พลังดูดสูงสุดจนกว่าจะเต็ม พร้อมการเทฝุ่นทิ้งโดยไม่เปรอะเปื้อน
หัวดูดอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นหลากหลายประเภท
หัวดูดอเนกประสงค์สามารถปรับได้ง่ายโดยใช้ตัวควบคุมแบบเหยียบด้วยเท้า เพื่อการใช้งานบนพื้นแข็งหรือพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลังดูดที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดทุกรูปแบบ
เลือกระดับแรงดูดที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดและพื้นผิวทุกรูปแบบในบ้านของคุณ
ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับอนุภาคได้มากกว่า 99%*
ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า 99%* ปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในบ้านของคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
- หัวดูดขนาดมาตรฐาน
-
หัวดูดอเนกประสงค์
- พร้อมอุปกรณ์เสริม
-
-
แปรงแบบ 2-in-1
-
หัวดูดซอกซอน
- การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
-
ในตัว
-
ดีไซน์
- สี
-
สีดำดีพแบล็ค (Deep Black)
-
น้ำหนักและขนาด
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
-
403 x 263 x 220
mm
- น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
-
4.3
kg
-
ความยั่งยืน
- บรรจุภัณฑ์
-
> 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- คู่มือการใช้งาน
-
100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้
-
ประสิทธิภาพการทำงาน
- เพาเวอร์อินพุต (IEC)
-
1800
W
- ระดับพลังเสียง
-
81
dB
- แรงดูด (สูงสุด)
-
23
kPa
- เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
-
2000
W
- พลังแรงดูด (สูงสุด)
-
350
W
-
ระบบกรอง
- ประเภทของถุงเก็บฝุ่น
-
ถุงเก็บฝุ่น S-bag สามารถใช้งานได้ยาวนาน
- ความจุฝุ่น
-
3
l
- แผ่นกรองอากาศเสีย
-
แผ่นกรอง Super Clean Air
- แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
-
แผ่นกรองโฟม 1 ชั้น
-
การใช้งาน
- การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
-
หัวดูดทรงกรวย
- รัศมีการทำงาน
-
9
m
- ด้ามจับสำหรับถือ
-
ส่วนบนและด้านหน้า
- ประเภทท่อดูด
-
ท่อดูดฝุ่น Telescopic เหล็กแบบ 2 ชิ้น
- ควบคุมพลังงาน
-
ปุ่มหมุน
- ความยาวสายไฟ
-
6
m
- ประเภทล้อ
-
พลาสติก
- ระดับการกรองได้รับการทดสอบตาม EN60312-1-2017 และได้ผลเทียบเท่ากับ EPA12
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