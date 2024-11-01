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  • พลังดูดแรงสูง พลังดูดแรงสูง พลังดูดแรงสูง

    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

    FC8294/01

    พลังดูดแรงสูง

    เครื่องดูดฝุ่น Philips PowerGo ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดระดับ 2000 วัตต์ พร้อมหัวดูดอเนกประสงค์สำหรับพื้นทุกชนิด ช่วยรักษาอากาศในบ้านของคุณให้สะอาดและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยพลังของแผ่นกรอง Super Clean Air ของเรา

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    2000 Series เครื่องดูดฝุ่นมีถุงเก็บฝุ่น

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    พลังดูดแรงสูง

    ด้วยมอเตอร์ 2000 วัตต์เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดอันยอดเยี่ยม

    • 2000 วัตต์
    • แผ่นกรอง Super Clean Air
    • 3 ลิตร
    • สามารถปรับความแรงในการดูดฝุ่นได้
    มอเตอร์ทนทาน 2000 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ทนทาน 2000 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ 2000 วัตต์อันทนทานให้พลังดูดแรงสูงเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย

    ใช้ได้ยาว 9 เมตรและสามารถไปได้ไกลกว่านี้โดยไม่ต้องถอดปลั๊ก

    ใช้ได้ยาว 9 เมตรและสามารถไปได้ไกลกว่านี้โดยไม่ต้องถอดปลั๊ก

    ความยาว 9 เมตรจากปลั๊กถึงหัวดูดทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องถอดปลั๊ก

    จัดเก็บเครื่องมือแบบออนบอร์ดได้สะดวกดังนั้นจึงหยิบใช้ได้เสมอ

    จัดเก็บเครื่องมือแบบออนบอร์ดได้สะดวกดังนั้นจึงหยิบใช้ได้เสมอ

    หัวดูดซอกซอนติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ

    ถุงเก็บฝุ่นที่ใช้งานได้ง่ายยาวนานสามารถใส่ในช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ 3 ลิตร

    ถุงเก็บฝุ่นที่ใช้งานได้ง่ายยาวนานสามารถใส่ในช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ 3 ลิตร

    ช่องเก็บฝุ่นขนาดใหญ่จุได้ 3 ลิตรและถุงเก็บฝุ่นอเนกประสงค์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานให้พลังดูดสูงสุดจนกว่าจะเต็ม พร้อมการเทฝุ่นทิ้งโดยไม่เปรอะเปื้อน

    หัวดูดอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นหลากหลายประเภท

    หัวดูดอเนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาดบนพื้นหลากหลายประเภท

    หัวดูดอเนกประสงค์สามารถปรับได้ง่ายโดยใช้ตัวควบคุมแบบเหยียบด้วยเท้า เพื่อการใช้งานบนพื้นแข็งหรือพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    พลังดูดที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดทุกรูปแบบ

    พลังดูดที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับการทำความสะอาดทุกรูปแบบ

    เลือกระดับแรงดูดที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดและพื้นผิวทุกรูปแบบในบ้านของคุณ

    ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับอนุภาคได้มากกว่า 99%*

    ระบบแผ่นกรอง Super Clean Air ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่า 99%* ปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในบ้านของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูดอเนกประสงค์
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • แปรงแบบ 2-in-1
      • หัวดูดซอกซอน
      การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
      ในตัว

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำดีพแบล็ค (Deep Black)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      403 x 263 x 220  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      4.3  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      เพาเวอร์อินพุต (IEC)
      1800  W
      ระดับพลังเสียง
      81  dB
      แรงดูด (สูงสุด)
      23  kPa
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      2000  W
      พลังแรงดูด (สูงสุด)
      350  W

    • ระบบกรอง

      ประเภทของถุงเก็บฝุ่น
      ถุงเก็บฝุ่น S-bag สามารถใช้งานได้ยาวนาน
      ความจุฝุ่น
      3  l
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรอง Super Clean Air
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองโฟม 1 ชั้น

    • การใช้งาน

      การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
      หัวดูดทรงกรวย
      รัศมีการทำงาน
      9  m
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ส่วนบนและด้านหน้า
      ประเภทท่อดูด
      ท่อดูดฝุ่น Telescopic เหล็กแบบ 2 ชิ้น
      ควบคุมพลังงาน
      ปุ่มหมุน
      ความยาวสายไฟ
      6  m
      ประเภทล้อ
      พลาสติก

    Badge-D2C

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    • ระดับการกรองได้รับการทดสอบตาม EN60312-1-2017 และได้ผลเทียบเท่ากับ EPA12

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