FC8776/01
ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Philips SmartPro Compact ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วยหัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ หุ่นยนต์จะเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะกับบ้านของคุณด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวดูด TriActive ขนาด XL ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและทั่วถึง ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วย: 1. หัวดูดที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่าในการเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ช่องดูดสามช่องเก็บฝุ่นจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุ่นจะเก็บฝุ่นที่หลงเหลืออยู่
ด้วยการออกแบบเพรียวบางที่มีความสูงเพียง 6 ซม. เท่านั้น หุ่นยนต์ของคุณจึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่ำได้อย่างง่ายดาย และขจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ของคุณได้
เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ซึ่งผสมผสานชิปอัจฉริยะ Gyroscope และ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง หุ่นยนต์จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นวางเมื่อจำเป็น
เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่จาก Philips มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณได้รับการทำความสะอาดอย่างรอบคอบ ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยไม่มีการรบกวน
เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า
เมื่อแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips ใกล้หมด เครื่องจะไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟตัวเอง ดังนั้นเครื่องจะพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งถัดไป
รีโมทช่วยให้คุณควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากระยะไกลและทำงานได้หลายอย่าง คุณสามารถบอกให้หุ่นยนต์เริ่มต้นและหยุด, นำทางไปยังทิศทางได้ทุกทิศทาง, เปลี่ยนเส้นทางการทำความสะอาด หรือขอให้หุ่นยนต์กลับไปที่แท่นชาร์จ
แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที
ด้วยการทำความสะอาด 4 แบบ หุ่นยนต์ของคุณจะสามารถเลือกวิธีการทำงานในการทำความสะอาดห้องของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยแปรงยาวพิเศษ 2 อัน หุ่นยนต์ของคุณปัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกจากบริเวณมุมและเสา และทำความสะอาดในจุดที่หุ่นยนต์อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้
SmartPro Compact ใหม่ที่มีหัวดูด TriActive ขนาด XL มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มี 2 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อช่วยให้หุ่นยนต์ของคุณข้ามพื้นต่างระดับได้อย่างง่ายดาย
แผ่นกรองเพิ่่มเติม เพื่อการทำงานยาวนานตลอดปี
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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