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    SmartPro Compact หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Robot

    FC8776/01

    ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

    หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Philips SmartPro Compact ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วยหัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ หุ่นยนต์จะเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะกับบ้านของคุณด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ

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    SmartPro Compact หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Robot

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    ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

    ทำความสะอาดทั่วถึง เร็วขึ้น 2 เท่า*

    • หัวดูด TriActive ขนาด XL
    • การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม.
    • ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
    • ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที
    หัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างหัวดูดขนาดใหญ่พิเศษ

    หัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างหัวดูดขนาดใหญ่พิเศษ

    หัวดูด TriActive ขนาด XL ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและทั่วถึง ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วย: 1. หัวดูดที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่าในการเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ช่องดูดสามช่องเก็บฝุ่นจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุ่นจะเก็บฝุ่นที่หลงเหลืออยู่

    การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม. เพื่อทำความสะอาดในพื้นที่ต่ำ

    การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม. เพื่อทำความสะอาดในพื้นที่ต่ำ

    ด้วยการออกแบบเพรียวบางที่มีความสูงเพียง 6 ซม. เท่านั้น หุ่นยนต์ของคุณจึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่ำได้อย่างง่ายดาย และขจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ของคุณได้

    ระบบตรวจจับอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

    ระบบตรวจจับอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

    เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ซึ่งผสมผสานชิปอัจฉริยะ Gyroscope และ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง หุ่นยนต์จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นวางเมื่อจำเป็น

    เซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนสิ่งกีดขวาง

    เซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนสิ่งกีดขวาง

    เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่จาก Philips มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณได้รับการทำความสะอาดอย่างรอบคอบ ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยไม่มีการรบกวน

    ความสามารถในการตั้งเวลาทำความสะอาด 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

    ความสามารถในการตั้งเวลาทำความสะอาด 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

    เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

    กลับไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟอีกครั้ง

    กลับไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟอีกครั้ง

    เมื่อแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips ใกล้หมด เครื่องจะไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟตัวเอง ดังนั้นเครื่องจะพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งถัดไป

    รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล

    รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล

    รีโมทช่วยให้คุณควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากระยะไกลและทำงานได้หลายอย่าง คุณสามารถบอกให้หุ่นยนต์เริ่มต้นและหยุด, นำทางไปยังทิศทางได้ทุกทิศทาง, เปลี่ยนเส้นทางการทำความสะอาด หรือขอให้หุ่นยนต์กลับไปที่แท่นชาร์จ

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังแรงสำหรับการทำงาน 120 นาที

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังแรงสำหรับการทำงาน 120 นาที

    แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที

    การทำความสะอาด 4 แบบ ปรับตามลักษณะของห้อง

    ด้วยการทำความสะอาด 4 แบบ หุ่นยนต์ของคุณจะสามารถเลือกวิธีการทำงานในการทำความสะอาดห้องของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    แปรงยาวพิเศษ 2 อันสำหรับการทำความสะอาดบริเวณซอกมุม

    ด้วยแปรงยาวพิเศษ 2 อัน หุ่นยนต์ของคุณปัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกจากบริเวณมุมและเสา และทำความสะอาดในจุดที่หุ่นยนต์อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

    ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อข้ามพื้นต่างระดับได้อย่างง่ายดาย

    SmartPro Compact ใหม่ที่มีหัวดูด TriActive ขนาด XL มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มี 2 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อช่วยให้หุ่นยนต์ของคุณข้ามพื้นต่างระดับได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นกรองเพิ่่มเติม เพื่อการทำงานยาวนานตลอดปี

    แผ่นกรองเพิ่่มเติม เพื่อการทำงานยาวนานตลอดปี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive ขนาด XL
      อุปกรณ์เสริมอื่น
      • แผ่นกรอง 2 แผ่น
      • รีโมทคอนโทรล
      • แท่นวาง
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • แปรงด้านข้าง

    • ดีไซน์

      การออกแบบ
      ตัวตรวจจับบันได
      สี
      ทองแดงสว่าง

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      60.1 x 330  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      1.73  kg

    • ความยั่งยืน

      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      0.62  W

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      58  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      12.8  V
      เวลาในการชาร์จ
      4  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      120  minute(s)

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.30  l
      แผ่นกรอง
      แผ่นกรอง 3M

    • การใช้งาน

      โหมดการทำความสะอาด
      4
      ไฟแสดงสถานะที่เก็บฝุ่นเต็ม
      มี
      การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
      มี
      เซนเซอร์จับฝุ่น
      มี
      ระบบตรวจจับอัจฉริยะ
      18 เซนเซอร์
      การข้ามสิ่งกีดขวาง
      17  mm
      ประเภทพื้น
      พื้นแข็ง

    Badge-D2C

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    • จากการทดสอบการครอบคลุม IEC เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips FC8800
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