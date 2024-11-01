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  • ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

    SmartPro Easy เครื่องดูดฝุ่น Robot

    FC8792/01

    ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

    Philips SmartPro Easy ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดสูงสุดในระบบอัตโนมัติเพียง 2 ขั้นตอน โดยแปรงด้านข้างจะกวางฝุ่นทั้งหมด ในขณะที่พลังดูดแรงสูงจะดูดฝุ่นทั้งหมดเข้าไป

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    SmartPro Easy เครื่องดูดฝุ่น Robot

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    ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ

    ความบางเป็นพิเศษที่ช่วยให้สามารถดูดฝุ่นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

    • ดีไซน์บางพิเศษ
    • ระบบทำความสะอาด 2 ขั้นตอน
    ระบบทำความสะอาด 2 ขั้นตอนเพื่อดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรก

    ระบบทำความสะอาด 2 ขั้นตอนเพื่อดักจับฝุ่นและสิ่งสกปรก

    แปรงด้านข้างและเครื่องดูดฝุ่นจะกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากพื้น แผ่นกรองอากาศเสียทำหน้าที่ดักจับฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ แล้วเก็บเอาไว้

    การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

    การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

    Philips SmartPro Easy มีฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

    โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกัน

    โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกัน

    เครื่องดูดฝุ่น Robot จะทำงานตามโหมดทำความสะอาดโหมดใดโหมดหนึ่งหรือหลายโหมด: การทำความสะอาดประเภท Z, แบบเกลียว, ขึ้นลง หรือตามแนวกำแพง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของห้อง

    ดีไซน์บางพิเศษ 5.8 ซม. เพื่อการทำความสะอาดบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์

    ดีไซน์บางพิเศษ 5.8 ซม. เพื่อการทำความสะอาดบริเวณใต้เฟอร์นิเจอร์

    เครื่องดูดฝุ่น Robot จาก Philips มีดีไซน์ที่บางและกะทัดรัดมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นที่ข้างใต้ที่มีระดับต่ำได้

    พลังแรง 600 Pa เพื่อการดูดอันทรงพลัง

    พลังแรง 600 Pa เพื่อการดูดอันทรงพลัง

    กะทัดรัดแต่ทรงพลัง - หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips ของคุณมีพลังการดูดถึง 600 Pa ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังที่คุณต้องการเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็ว

    ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้อย่างง่ายดาย

    ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้อย่างง่ายดาย

    คุณสามารถเทฝุ่นทิ้งจากถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องแตะต้องฝุ่นเลย

    เริ่มทำงานได้ด้วยปุ่มเดียว

    เริ่มทำงานได้ด้วยปุ่มเดียว

    เพียงเปิดเครื่องขึ้น เครื่องก็จะเริ่มทำความสะอาดพื้นของคุณในทันที ซึ่งใช้งานได้ง่ายมาก

    ระบบตรวจจับอัจฉริยะ 2 ปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

    ระบบตรวจจับอัจฉริยะ 2 ปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

    Philips SmartPro Easy มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ 2 ซึ่งเป็นการผสมผสานชิปอัจฉริยะ เซนเซอร์มากสูงสุดถึง 23 ตัวและ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง Robot จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นชาร์จเมื่อจำเป็น

    แผ่นกรอง Ultra Hygiene EPA12

    แผ่นกรอง Ultra Hygiene EPA12

    แผ่นกรอง Ultra Hygiene EPA12 ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง 99.5% ในขณะเดียวกันก็กรองอากาศเสียด้วย ซึ่งช่วยเก็บฝุ่นเอาไว้กับที่ภายในถังเก็บ ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังสูงสำหรับการทำงาน 105 นาที

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังสูงสำหรับการทำงาน 105 นาที

    แบตเตอรี่ Lithium-Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 105 นาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • แท่นชาร์จ
      • แปรงด้านข้าง
      • แผ่นกรองอากาศเสีย
      • รีโมทคอนโทรล

    • ดีไซน์

      สี
      สีน้ำเงินดาร์ครอยัลบลู (Dark Royal Blue)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      300x300x58.5  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      2  kg

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      แรงดันแบตเตอรี่
      14.8  V
      เวลาในการชาร์จ
      4  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      105  minute(s)
      เซนเซอร์
      เซนเซอร์ 23 ตัว
      พลังแรงดูด (Pa สูงสุด)
      600

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.4  l
      แผ่นกรอง
      แผ่นกรอง EPA 12

    • การใช้งาน

      โหมดการทำความสะอาด
      4
      การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
      มี
      ประเภทพื้น
      • พรม
      • พื้นแข็ง

    Badge-D2C

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