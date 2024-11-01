FC8792/01
ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ
Philips SmartPro Easy ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดสูงสุดในระบบอัตโนมัติเพียง 2 ขั้นตอน โดยแปรงด้านข้างจะกวางฝุ่นทั้งหมด ในขณะที่พลังดูดแรงสูงจะดูดฝุ่นทั้งหมดเข้าไปดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แปรงด้านข้างและเครื่องดูดฝุ่นจะกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากพื้น แผ่นกรองอากาศเสียทำหน้าที่ดักจับฝุ่นและอนุภาคเล็กๆ แล้วเก็บเอาไว้
Philips SmartPro Easy มีฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า
เครื่องดูดฝุ่น Robot จะทำงานตามโหมดทำความสะอาดโหมดใดโหมดหนึ่งหรือหลายโหมด: การทำความสะอาดประเภท Z, แบบเกลียว, ขึ้นลง หรือตามแนวกำแพง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของห้อง
เครื่องดูดฝุ่น Robot จาก Philips มีดีไซน์ที่บางและกะทัดรัดมาก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดพื้นที่ข้างใต้ที่มีระดับต่ำได้
กะทัดรัดแต่ทรงพลัง - หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips ของคุณมีพลังการดูดถึง 600 Pa ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังที่คุณต้องการเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเทฝุ่นทิ้งจากถังเก็บฝุ่นได้โดยไม่ต้องแตะต้องฝุ่นเลย
เพียงเปิดเครื่องขึ้น เครื่องก็จะเริ่มทำความสะอาดพื้นของคุณในทันที ซึ่งใช้งานได้ง่ายมาก
Philips SmartPro Easy มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ 2 ซึ่งเป็นการผสมผสานชิปอัจฉริยะ เซนเซอร์มากสูงสุดถึง 23 ตัวและ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง Robot จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นชาร์จเมื่อจำเป็น
แผ่นกรอง Ultra Hygiene EPA12 ดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง 99.5% ในขณะเดียวกันก็กรองอากาศเสียด้วย ซึ่งช่วยเก็บฝุ่นเอาไว้กับที่ภายในถังเก็บ ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
แบตเตอรี่ Lithium-Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 105 นาที
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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