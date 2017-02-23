รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
FC8820/01
นวัตกรรมการทำความสะอาดอัจฉริยะ
ด้วยชีวิตประจำวันที่แสนเร่งรีบ การทำความสะอาดบ้านถือเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับใครอีกหลายๆ คน แต่วันนี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องงานบ้านอีกต่อไป ด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Philips SmartPro Active ที่ทำความสะอาดอย่างชาญฉลาด นวัตกรรมการดูดฝุ่นล่าสุดจาก Philips ออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย มอบบ้านที่แสนสะอาดสำหรับคุณและคนที่คุณรัก
โหมดทำความสะอาด 3 ขั้นตอน
พลังดูดเทอร์โบ
พร้อมอุปกรณ์เสริมกำแพงจำลอง
กำแพงจำลอง
เครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใหม่มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยปราศจากการรบกวน
เมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใกล้หมด หุ่นยนต์จะกลับไปยังแท่นวางเพื่อชาร์จโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พร้อมต่อการทำความสะอาดครั้งถัดไป
ฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปของคุณล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกในการตั้งเวลาที่ต่างกันในแต่ละวันโดยยกเว้นไว้หนึ่งวัน Robot จะทำการเปิดใช้งานแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาด
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3.2
จาก 5
10
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FranB
23/02/2017
Singapore
Great product! Love knowing that when I come home each day my floor will be clean.
Lovely gadget to have in the home, fantastic for daily use if you like me are a female who experiences hair fallout and hate seeing it on the floor.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner
Ramesh
02/07/2016
Singapore
Impressive
It's awesome but it will be good if there is a English video demo on how to use as all the video is in russian
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner
megantoon
11/06/2017
Singapore
this product is easy to use
Just bought the vacuum cleaner yesterday... manual and instructions easy to understand... it move around my place picking up dust and hairs without issue but it "refuse" to clean 2 of my room due to black wood flooring...
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SmartPro Active FC8820/01 Robot vacuum cleaner