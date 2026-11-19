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SmartPro Active เครื่องดูดฝุ่น Robot
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FC8820/81
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หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips SmartPro Active ทำความสะอาดยิ่งขึ้นเพื่อคุณ ด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะทำให้หุ่นยนต์เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างทั่วถึง
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ฉันจะหารุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น Philips ของฉันได้จากไหน
วิธีการทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น Philips