หากคุณสงสัยว่าจะค้นหารุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น Philips ได้อย่างไร โปรดดูข้อมูลด้านล่างนี้
ฉันจะหารุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น Philips ของฉันได้จากไหน
เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026
รุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณ
สามารถดูหมายเลขรุ่นและข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ได้ที่แผ่น แผ่นป้ายประเภทจะอยู่ที่
- ด้านล่าง
- ใต้ถังเก็บฝุ่น
- ที่ด้านหลังของมือถือหรือ
- ที่ด้านหลังถังเก็บน้ำของอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
ส่วนใหญ่หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่มุมบนซ้าย โดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สองตัวตามด้วยตัวเลขสี่หลัก ตัวอย่างเช่น FC9192/xx หรือ XC8049/xx
ส่วนใหญ่หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่มุมขวาล่าง โดยประกอบด้วยตัวเลขสี่หลัก: ตัวเลขสองหลักแรกจะแสดงปี ตัวเลขสองหลักที่สองจะแสดงหมายเลขสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น 1850 หรือ 1734 ในบางกรณี S/N จะพิมพ์อยู่ด้านหน้าหมายเลขผลิตภัณฑ์
- ด้านล่าง
- ใต้ถังเก็บฝุ่น
- ที่ด้านหลังของมือถือหรือ
- ที่ด้านหลังถังเก็บน้ำของอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
ส่วนใหญ่หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่มุมบนซ้าย โดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สองตัวตามด้วยตัวเลขสี่หลัก ตัวอย่างเช่น FC9192/xx หรือ XC8049/xx
ส่วนใหญ่หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่มุมขวาล่าง โดยประกอบด้วยตัวเลขสี่หลัก: ตัวเลขสองหลักแรกจะแสดงปี ตัวเลขสองหลักที่สองจะแสดงหมายเลขสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น 1850 หรือ 1734 ในบางกรณี S/N จะพิมพ์อยู่ด้านหน้าหมายเลขผลิตภัณฑ์