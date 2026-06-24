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ฉันจะหารุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น Philips ของฉันได้จากไหน

เผยแพร่เมื่อ 24 June 2026

หากคุณสงสัยว่าจะค้นหารุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น Philips ได้อย่างไร โปรดดูข้อมูลด้านล่างนี้

รุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ของคุณ

สามารถดูหมายเลขรุ่นและข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องดูดฝุ่น Philips ได้ที่แผ่น แผ่นป้ายประเภทจะอยู่ที่
-    ด้านล่าง  
-    ใต้ถังเก็บฝุ่น
-    ที่ด้านหลังของมือถือหรือ
-    ที่ด้านหลังถังเก็บน้ำของอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ

ส่วนใหญ่หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่มุมบนซ้าย โดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่สองตัวตามด้วยตัวเลขสี่หลัก ตัวอย่างเช่น FC9192/xx หรือ XC8049/xx 

ส่วนใหญ่หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่มุมขวาล่าง โดยประกอบด้วยตัวเลขสี่หลัก: ตัวเลขสองหลักแรกจะแสดงปี ตัวเลขสองหลักที่สองจะแสดงหมายเลขสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น 1850 หรือ 1734 ในบางกรณี S/N จะพิมพ์อยู่ด้านหน้าหมายเลขผลิตภัณฑ์
 
หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ของคุณ

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