FC8822/01
การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า*
เครื่องดูดฝุ่น Robot Philips SmartPro Active ทำความสะอาดได้เร็วขึ้นอีก 2 เท่าด้วยการผสมผสานกันระหว่างหัวดูดไร้แปรง TriActive XL ที่มีพลังดูดแรงสูง 1800Pa และระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนด้วยการถูพื้นแบบแห้งดูประโยชน์ทั้งหมด
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เครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใหม่มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยปราศจากการรบกวน
ฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปของคุณล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกในการตั้งเวลาที่ต่างกันในแต่ละวันโดยยกเว้นไว้หนึ่งวัน Robot จะทำการเปิดใช้งานแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาด
แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที
ระบบกำแพงจำลองสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถข้ามได้ กำแพงมองไม่เห็นนี้จะสามารถใช้จำกัดขอบเขตของหุ่นยนต์ในแต่ละห้องหรือบางพื้นที่ และป้องกันไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้าหรือสายคอมพิวเตอร์ วัตถุบอบบางบนพื้น และอื่นๆ กำแพงจำลองมีระยะประมาณ 2 เมตร
แปรงขนยาวพิเศษสองชิ้นแรกจะช่วยปัดสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้ามาในทางของ Robot จากนั้นหัวดูดจะเก็บสิ่งสกปรกและฝุ่นด้วยมอเตอร์พลังแรง และท้ายที่สุดแผ่นถูพื้นแบบถอดได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด โดยการเก็บฝุ่นที่แม้จะมีขนาดเล็กมากจากพื้นของคุณ
คุณสมบัติเซนเซอร์จับฝุ่นช่วยให้หุ่นยนต์ตรวจจับบริเวณที่ฝุ่นรวมตัวกันมากๆ โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลามากขึ้นสองถึงสามวินาทีมากขึ้นเพื่อทำความสะอาดล้ำลึก
โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกันในบ้านของคุณ โหมด Z-Type จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ในรูปแบบซิกแซกในแนวขนานเมื่อหุ่นยนต์พบบริเวณขนาดใหญ่ โหมด Bounce จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์เป็นเส้นตรง เมื่อหุ่นยนต์ชนกับวัตถุ หุ่นยนต์จะเลือกทิศทางอื่นแบบสุ่ม ในโหมด Spiral หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นเกลียวพร้อมกับการเพิ่มรัศมี โหมด Wall Following จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้ทำความสะอาดในขณะที่อยู่ชิดและขนานกับกำแพง
โหมดการดูดเทอร์โบสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกหมดจด
รีโมทช่วยให้คุณควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากระยะไกลและทำงานได้หลายอย่าง คุณสามารถบอกให้หุ่นยนต์เริ่มต้นและหยุด, นำทางไปยังทิศทางได้ทุกทิศทาง, เปลี่ยนเส้นทางการทำความสะอาด หรือขอให้หุ่นยนต์กลับไปที่แท่นชาร์จ
หัวดูด TriActive ขนาด XL ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและทั่วถึง ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วย: 1. หัวดูดที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่าในการเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ช่องดูดสามช่องเก็บฝุ่นจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุ่นจะเก็บฝุ่นที่หลงเหลืออยู่ 4. หัวดูดที่แนบไปตามพื้นผิวช่วยลดการสูญเสียแรงดูดบนพื้นที่แตกต่างกัน
เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการผสมผสานชิปอัจฉริยะ เซนเซอร์มากสูงสุดถึง 25 ตัว Gyroscope และ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง Robot จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นชาร์จเมื่อจำเป็น
ข้อมูลด้านการออกแบบ
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ความยั่งยืน
ประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบกรอง
การใช้งาน
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