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  • การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า* การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า* การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า*

    SmartPro Active เครื่องดูดฝุ่น Robot

    FC8822/01

    การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า*

    เครื่องดูดฝุ่น Robot Philips SmartPro Active ทำความสะอาดได้เร็วขึ้นอีก 2 เท่าด้วยการผสมผสานกันระหว่างหัวดูดไร้แปรง TriActive XL ที่มีพลังดูดแรงสูง 1800Pa และระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนด้วยการถูพื้นแบบแห้ง

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    SmartPro Active เครื่องดูดฝุ่น Robot

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    การทำความสะอาดขั้นสูงที่ทั่วถึง ตอนนี้เร็วขึ้นอีก 2 เท่า*

    ด้วยหัวดูด TriActive XL และระบบการทำความสะอาด 3 ขั้นตอน

    • ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอน
    • ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที
    • แผ่นถูพื้นแบบถอดได้
    • หัวดูด TriActive ขนาด XL
    เซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

    เซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

    เครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใหม่มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยปราศจากการรบกวน

    ตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้ารายสัปดาห์

    ตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้ารายสัปดาห์

    ฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปของคุณล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกในการตั้งเวลาที่ต่างกันในแต่ละวันโดยยกเว้นไว้หนึ่งวัน Robot จะทำการเปิดใช้งานแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาด

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังแรงสำหรับการทำงาน 120 นาที

    แบตเตอรี่ Li-ion พลังแรงสำหรับการทำงาน 120 นาที

    แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที

    ระบบกำแพงจำลองเพื่อกั้นหุ่นยนต์จากพื้นที่นอกเขตที่กำหนด

    ระบบกำแพงจำลองเพื่อกั้นหุ่นยนต์จากพื้นที่นอกเขตที่กำหนด

    ระบบกำแพงจำลองสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถข้ามได้ กำแพงมองไม่เห็นนี้จะสามารถใช้จำกัดขอบเขตของหุ่นยนต์ในแต่ละห้องหรือบางพื้นที่ และป้องกันไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้าหรือสายคอมพิวเตอร์ วัตถุบอบบางบนพื้น และอื่นๆ กำแพงจำลองมีระยะประมาณ 2 เมตร

    ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนพร้อมฟังก์ชันการถูพื้นแบบแห้ง

    ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนพร้อมฟังก์ชันการถูพื้นแบบแห้ง

    แปรงขนยาวพิเศษสองชิ้นแรกจะช่วยปัดสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้ามาในทางของ Robot จากนั้นหัวดูดจะเก็บสิ่งสกปรกและฝุ่นด้วยมอเตอร์พลังแรง และท้ายที่สุดแผ่นถูพื้นแบบถอดได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด โดยการเก็บฝุ่นที่แม้จะมีขนาดเล็กมากจากพื้นของคุณ

    หุ่นยนต์จะตรวจจับบริเวณที่สกปรกมากที่สุดเพื่อความสะอาดล้ำลึกยิ่งกว่า

    หุ่นยนต์จะตรวจจับบริเวณที่สกปรกมากที่สุดเพื่อความสะอาดล้ำลึกยิ่งกว่า

    คุณสมบัติเซนเซอร์จับฝุ่นช่วยให้หุ่นยนต์ตรวจจับบริเวณที่ฝุ่นรวมตัวกันมากๆ โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลามากขึ้นสองถึงสามวินาทีมากขึ้นเพื่อทำความสะอาดล้ำลึก

    โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกัน

    โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกัน

    โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกันในบ้านของคุณ โหมด Z-Type จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ในรูปแบบซิกแซกในแนวขนานเมื่อหุ่นยนต์พบบริเวณขนาดใหญ่ โหมด Bounce จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์เป็นเส้นตรง เมื่อหุ่นยนต์ชนกับวัตถุ หุ่นยนต์จะเลือกทิศทางอื่นแบบสุ่ม ในโหมด Spiral หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นเกลียวพร้อมกับการเพิ่มรัศมี โหมด Wall Following จะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้ทำความสะอาดในขณะที่อยู่ชิดและขนานกับกำแพง

    โหมดการดูดเทอร์โบสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกหมดจด

    โหมดการดูดเทอร์โบสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกหมดจด

    โหมดการดูดเทอร์โบสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกหมดจด

    รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล

    รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล

    รีโมทช่วยให้คุณควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากระยะไกลและทำงานได้หลายอย่าง คุณสามารถบอกให้หุ่นยนต์เริ่มต้นและหยุด, นำทางไปยังทิศทางได้ทุกทิศทาง, เปลี่ยนเส้นทางการทำความสะอาด หรือขอให้หุ่นยนต์กลับไปที่แท่นชาร์จ

    หัวดูด TriActive XL ทำความสะอาดสองชั้นในครั้งเดียว

    หัวดูด TriActive XL ทำความสะอาดสองชั้นในครั้งเดียว

    หัวดูด TriActive ขนาด XL ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและทั่วถึง ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วย: 1. หัวดูดที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่าในการเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ช่องดูดสามช่องเก็บฝุ่นจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุ่นจะเก็บฝุ่นที่หลงเหลืออยู่ 4. หัวดูดที่แนบไปตามพื้นผิวช่วยลดการสูญเสียแรงดูดบนพื้นที่แตกต่างกัน

    ระบบตรวจจับอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

    เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการผสมผสานชิปอัจฉริยะ เซนเซอร์มากสูงสุดถึง 25 ตัว Gyroscope และ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง Robot จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นชาร์จเมื่อจำเป็น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      Deco Ring
      Bright Chrome, High Gloss Ring, ชุบด้วยโลหะไฟฟ้า

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมอื่น
      • 1 x ตัวกรอง
      • ฐาน
      • แปรงด้านข้าง (1 คู่)
      • แผ่นถูพื้นแบบแห้ง
      • รีโมทคอนโทรล
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • อะแดปเตอร์ไฟ AC
      • กำแพงจำลอง 1 ชิ้น

    • ดีไซน์

      สี
      Beluga metallic

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      80 x 330  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      1.95  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      4.0  kg

    • ความยั่งยืน

      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      0.65  W

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      ระดับพลังเสียง
      63.4  dB
      แรงดันแบตเตอรี่
      14.8  V
      เวลาในการชาร์จ
      4  hour(s)
      เวลาในการใช้งาน
      120  minute(s)

    • ระบบกรอง

      ความจุฝุ่น
      0.4  l

    • การใช้งาน

      โหมดการทำความสะอาด
      4
      เซนเซอร์อินฟราเรด
      มี
      ประเภทพื้น
      • พรม
      • พื้นแข็ง
      เซนเซอร์จับฝุ่น
      มี
      ระบบตรวจจับอัจฉริยะ
      เซนเซอร์ 25 ตัว
      การข้ามสิ่งกีดขวาง
      15  mm
      การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์
      มี

    Badge-D2C

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