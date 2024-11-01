คำค้นหา

  • พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5 พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5 พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5
  • Play Pause

    PowerPro Compact เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    FC9350/01

    พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5

    ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุง Philips 3000 Series การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมกับประสิทธิภาพอันยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดได้ทั่วทั้งบ้านด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 5 และหัวดูด MultiClean ของเรา

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    PowerPro Compact เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น ทั้งหมด

    พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5

    กะทัดรัดแต่ทรงพลัง

    • 1800 W
    • PowerCyclone 5
    • แผ่นกรอง Allergy H13
    มอเตอร์ทนทาน 1800 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ทนทาน 1800 วัตต์ เพื่อพลังดูดแรงสูง

    มอเตอร์ 1800 วัตต์ที่ทนทานสร้างพลังดูดสูงสุด 360W เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง

    PowerCyclone 5 คงประสิทธิภาพสูงที่นานกว่า

    PowerCyclone 5 คงประสิทธิภาพสูงที่นานกว่า

    เทคโนโลยี PowerCyclone 5 ช่วยเร่งการไหลเวียนของอากาศในช่องทรงกระบอกเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศและรักษาประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นไว้ในระดับสูงและมีพลังการดูดแรงยิ่งขึ้นเพื่อการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

    หัวดูด MultiClean เพื่อการทำความสะอาดหมดจดบนทุกพื้นผิว

    หัวดูด MultiClean เพื่อการทำความสะอาดหมดจดบนทุกพื้นผิว

    หัวดูด MultiClean ได้รับการออกแบบให้แนบชิดติดพื้นเพื่อให้ทำความสะอาดพื้นได้ทุกประเภท

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบมาเพื่อให้เทฝุ่นทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยได้ด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบมาเพื่อให้เทฝุ่นทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยได้ด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้ง่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยด้วยมือเดียว ช่วยให้ฝุ่นฟุ้งกระจายน้อยที่สุด

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา

    การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย

    แปรงนุ่มฝังอยู่ในด้ามจับ พร้อมใช้งานเสมอ

    แปรงนุ่มฝังอยู่ในด้ามจับ พร้อมใช้งานเสมอ

    แปรงปัดฝุ่นถูกฝังอยู่ในด้ามจับ ทำให้พร้อมใช้งานเสมอบนเฟอร์นิเจอร์ พื้นราบ และเบาะนั่ง

    ระบบแผ่นกรอง Allergy H13 ดักจับฝุ่นผงขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9%

    ระบบแผ่นกรอง Allergy H13 ดักจับฝุ่นผงขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9%

    ระบบการกรองที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์สามารถดักจับอานุภาคฝุ่นผงขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9% รวมไปถึงเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และไรฝุ่น - สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารก่อภูมิแพ้และทุกคนที่ต้องการสุขอนามัยในระดับสูง ระดับการกรองนั้นเทียบเท่าได้กับ HEPA 13**

    การเชื่อมต่อแบบ ActiveLock ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่องานทุกประเภท

    การเชื่อมต่อแบบ ActiveLock ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่องานทุกประเภท

    การเชื่อมต่อแบบ ActiveLock ช่วยให้เชื่อมต่อกับท่อดูด Telescopic ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      สี
      สีดำดีพแบล็ค (Deep Black)
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      82 dB
      กำลังดูด
      360 วัตต์
      ความจุฝุ่น
      1.5 ลิตร
      รับประกัน
      2 ปี
      รัศมีการทำงาน
      9 ม.
      เพาเวอร์อินพุต (IEC)
      1600W
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      1800 วัตต์
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างทำความสะอาดได้
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรอง HEPA > 99,9%
      การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
      ActiveLock
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ด้านหน้า
      ควบคุมพลังงาน
      ไม่มี
      ประเภทท่อดูด
      ท่อ Telescopic แบบ 2 ชิ้น
      ประเภทล้อ
      ยาง
      การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
      ที่หนีบเข้ากับท่อ
      ตำแหน่งจอด
      แนวตั้งและแนวนอน
      เทคโนโลยี
      PowerCyclone 5
      ความยาวสายไฟ
      6 ม.

    • ดีไซน์

      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด MultiClean
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      แปรงในตัว, หัวดูดซอกซอน

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      410 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      275 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      250 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      360 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      300 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      490 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      7.74 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.8 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      รุ่นแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง FC8010/02

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-230V
      ความถี่
      50-60 Hz

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *เมื่อเทียบกับ PowerPro Compact FC8471/01
    • *ระดับการกรองได้รับการทดสอบตาม EN60312-1-2017 และได้ผลเทียบเท่ากับ HEPA 13

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด