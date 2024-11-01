FC9351/01
พลังการดูดแรงขึ้นด้วย* PowerCyclone 5
ด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้ถุง Philips 3000 Series การออกแบบที่กะทัดรัดมาพร้อมกับประสิทธิภาพอันยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดได้ทั่วทั้งบ้านด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 5 และหัวดูด MultiClean ของเราดูประโยชน์ทั้งหมด
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มอเตอร์ 1900 วัตต์ที่ทนทานสร้างพลังดูดสูงสุด 370W เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง
เทคโนโลยี PowerCyclone 5 ช่วยเร่งการไหลเวียนของอากาศในช่องทรงกระบอกเพื่อแยกฝุ่นออกจากอากาศและรักษาประสิทธิภาพในการดูดฝุ่นไว้ในระดับสูงและมีพลังการดูดแรงยิ่งขึ้นเพื่อการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
หัวดูด MultiClean ได้รับการออกแบบให้แนบชิดติดพื้นเพื่อให้ทำความสะอาดพื้นได้ทุกประเภท
ถังเก็บฝุ่นที่เทฝุ่นออกได้ง่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อการทิ้งอย่างถูกสุขอนามัยด้วยมือเดียว ช่วยให้ฝุ่นฟุ้งกระจายน้อยที่สุด
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดเก็บและพกพาเครื่องดูดฝุ่นได้ง่ายดาย
แปรงปัดฝุ่นถูกฝังอยู่ในด้ามจับ ทำให้พร้อมใช้งานเสมอบนเฟอร์นิเจอร์ พื้นราบ และเบาะนั่ง
ระบบการกรองที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์สามารถดักจับอานุภาคฝุ่นผงขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9% รวมไปถึงเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ และไรฝุ่น - สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารก่อภูมิแพ้และทุกคนที่ต้องการสุขอนามัยในระดับสูง ระดับการกรองนั้นเทียบเท่าได้กับ HEPA 13**
การเชื่อมต่อแบบ ActiveLock ช่วยให้เชื่อมต่อกับท่อดูด Telescopic ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเทศผู้ผลิต
ความทนทาน
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