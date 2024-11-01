FC9728/01
กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%*
เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุง Philips Bagless Vacuum 7000 Series มีพลังการดูดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 8 และหัวดูด TriActive ที่สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนในหนึ่งเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
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มอเตอร์ 2000 วัตต์ให้พลังดูดสูงสุด 420W ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกครั้ง
เทคโนโลยี PowerCyclone 8 มอบการหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศและกระตุ้นกำลังดูดสูงสุด การไหลของอากาศที่เร่งความเร็วในห้องทรงกระบอกช่วยแยกฝุ่นออกจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพที่ความเร็วมากกว่า 185 กม./ชม. ทำให้กำลังดูดคงที่ยาวนานขึ้น เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหนือกว่า
หัวดูด TriActive ใช้การทำความสะอาด 3 แบบพร้อมกัน พื้นหัวดูดที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยขจัดฝุ่นลึกในพรม ขณะที่ช่องเปิดด้านหน้าขนาดใหญ่ดูดเศษขนาดใหญ่ ช่องลมและแปรงทั้งสองด้านของหัวดูดช่วยเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกตามขอบผนังหรือเฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่องถูกจัดเก็บอย่างสะดวกภายในช่องด้านหลัง ทำให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อคุณต้องการใช้งาน
ฟังก์ชันควบคุมกำลังดูดแบบดิจิทัลช่วยปรับกำลังดูดได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ ตั้งแต่พื้นแข็งจนถึงเฟอร์นิเจอร์นุ่ม
ถังเก็บฝุ่นที่ถอดออกง่ายถูกออกแบบให้ทิ้งฝุ่นได้อย่างถูกสุขลักษณะด้วยมือเดียว ช่วยลดฝุ่นฟุ้งกระจาย
แปรงปัดฝุ่นถูกฝังอยู่ในด้ามจับ ทำให้พร้อมใช้งานเสมอบนเฟอร์นิเจอร์ พื้นราบ และเบาะนั่ง
ระบบกรอง Allergy H13 สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9% รวมทั้งเกสร ด้านขนสัตว์ และไรฝุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่แพ้ฝุ่น ระดับการกรองเทียบเท่า HEPA 13**
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเทศผู้ผลิต
ความทนทาน
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