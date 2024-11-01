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  • กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%* กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%* กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%*

    PowerPro Expert เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    FC9728/01

    กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%*

    เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุง Philips Bagless Vacuum 7000 Series มีพลังการดูดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยเทคโนโลยี PowerCyclone 8 และหัวดูด TriActive ที่สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอนในหนึ่งเดียว

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    PowerPro Expert เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

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    กรองและดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้มากถึง 99.9%*

    ด้วยพลังการดูดที่เหนือชั้น

    • 2000 วัตต์
    • PowerCyclone 8
    • แผ่นกรอง Allergy H13
    • อุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่อง
    มอเตอร์ทรงพลัง 2000W ให้กำลังดูดสูง

    มอเตอร์ทรงพลัง 2000W ให้กำลังดูดสูง

    มอเตอร์ 2000 วัตต์ให้พลังดูดสูงสุด 420W ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทุกครั้ง

    PowerCyclone 8 มอบกำลังดูดทรงพลังคงทนยาวนาน

    PowerCyclone 8 มอบกำลังดูดทรงพลังคงทนยาวนาน

    เทคโนโลยี PowerCyclone 8 มอบการหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศและกระตุ้นกำลังดูดสูงสุด การไหลของอากาศที่เร่งความเร็วในห้องทรงกระบอกช่วยแยกฝุ่นออกจากอากาศอย่างมีประสิทธิภาพที่ความเร็วมากกว่า 185 กม./ชม. ทำให้กำลังดูดคงที่ยาวนานขึ้น เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่เหนือกว่า

    หัวดูด TriActive สำหรับการทำความสะอาดแบบ 3 ทิศทางอย่างทั่วถึง

    หัวดูด TriActive สำหรับการทำความสะอาดแบบ 3 ทิศทางอย่างทั่วถึง

    หัวดูด TriActive ใช้การทำความสะอาด 3 แบบพร้อมกัน พื้นหัวดูดที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยขจัดฝุ่นลึกในพรม ขณะที่ช่องเปิดด้านหน้าขนาดใหญ่ดูดเศษขนาดใหญ่ ช่องลมและแปรงทั้งสองด้านของหัวดูดช่วยเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกตามขอบผนังหรือเฟอร์นิเจอร์

    อุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่อง: จัดเก็บได้สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลา

    อุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่อง: จัดเก็บได้สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลา

    อุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่องถูกจัดเก็บอย่างสะดวกภายในช่องด้านหลัง ทำให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อคุณต้องการใช้งาน

    ฟังก์ชันควบคุมกำลังดูดแบบดิจิทัลเพื่อปรับกำลังดูด

    ฟังก์ชันควบคุมกำลังดูดแบบดิจิทัลเพื่อปรับกำลังดูด

    ฟังก์ชันควบคุมกำลังดูดแบบดิจิทัลช่วยปรับกำลังดูดได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ ตั้งแต่พื้นแข็งจนถึงเฟอร์นิเจอร์นุ่ม

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบให้ทิ้งฝุ่นได้ถูกสุขลักษณะด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบให้ทิ้งฝุ่นได้ถูกสุขลักษณะด้วยมือเดียว

    ถังเก็บฝุ่นที่ถอดออกง่ายถูกออกแบบให้ทิ้งฝุ่นได้อย่างถูกสุขลักษณะด้วยมือเดียว ช่วยลดฝุ่นฟุ้งกระจาย

    แปรงนุ่มฝังอยู่ในด้ามจับ พร้อมใช้งานเสมอ

    แปรงนุ่มฝังอยู่ในด้ามจับ พร้อมใช้งานเสมอ

    แปรงปัดฝุ่นถูกฝังอยู่ในด้ามจับ ทำให้พร้อมใช้งานเสมอบนเฟอร์นิเจอร์ พื้นราบ และเบาะนั่ง

    ระบบกรอง Allergy H13 สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9%

    ระบบกรอง Allergy H13 สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9%

    ระบบกรอง Allergy H13 สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากกว่า 99.9% รวมทั้งเกสร ด้านขนสัตว์ และไรฝุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่แพ้ฝุ่น ระดับการกรองเทียบเท่า HEPA 13**

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      สี
      สีมอนซาเรด (Monza Red)
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      < 82dB
      กำลังดูด
      420 W
      ความจุฝุ่น
      2 ลิตร
      รับประกัน
      2 ปี
      รัศมีการทำงาน
      10 ม.
      เพาเวอร์อินพุต (IEC)
      1800 วัตต์
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      2000 วัตต์
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างน้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน
      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรอง HEPA > 99,99%
      การเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่น
      ActiveLock
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ด้านหน้าและด้านบน
      ควบคุมพลังงาน
      มี
      ประเภทท่อดูด
      ท่อ Telescopic แบบ 2 ชิ้น
      ประเภทล้อ
      ยาง
      การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
      ช่องเก็บของในตัว
      ตำแหน่งจอด
      แนวตั้งและแนวนอน
      เทคโนโลยี
      PowerCyclone 8
      ความยาวสายไฟ
      7 ม.

    • ดีไซน์

      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      แปรงในตัว, หัวดูดซอกซอน, หัวดูดขนาดเล็ก

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      451 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      292 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      292 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      350 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      545 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      340 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      9.617 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      6.3 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      แผ่นกรองรุ่นที่เกี่ยวข้อง: CP0616, CP0617
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      แผ่นกรองด้านใน CP0618
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      แผ่นกรองอากาศเสีย CP0616

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 โวลต์
      ความถี่
      50-60 Hz

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    • ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นบนพรมสูง (HF) พร้อมการทำงานของซอกมุมและการกรอง ถูกทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN60312-1:2013
    • ระดับการกรองถูกทดสอบตามมาตรฐาน EN60312-1-2017 และเทียบเท่ากับ HEPA 13

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