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    PowerPro Ultimate เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

    FC9912/01

    ขณะนี้มีพลังการดูดสูงขึ้น 60%*

    เครื่องดูดฝั่นไร้ถุงใหม่ Philips PowerPro Ultimate มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดระดับสูง PowerCyclone 7 ที่ช่วยแยกอากาศและฝุ่นออกจากกันได้อย่างเหนือชั้น และ หัวดูด TriActive+ ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกับพื้นทุกชนิด

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    PowerPro Ultimate เครื่องดูดฝุ่นไร้ถุงเก็บฝุ่น

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    ขณะนี้มีพลังการดูดสูงขึ้น 60%*

    เทฝุ่นทิ้งโดยไม่เปรอะเปื้อน

    • 2400 วัตต์
    • PowerCyclone 7
    • แผ่นกรอง HEPA 13
    • หัวดูด TriActive Z*
    PowerCyclone 7 ช่วยรักษาพลังดูดประสิทธิภาพสูงได้ยาวนาน

    PowerCyclone 7 ช่วยรักษาพลังดูดประสิทธิภาพสูงได้ยาวนาน

    การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ของ PowerCyclone 7 ช่วยลดแรงต้านอากาศและรับประกันความสะอาดที่เหนือชั้นผ่าน 3 ขั้นตอนทรงประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) PowerCyclone จะดูดอากาศด้วยความเร็วสูงเพราะมีช่องระบายลมแนวตรงซึ่งออกแบบให้อากาศไหลเข้าไปได้ง่าย 2) อากาศที่ไหลเป็นเส้นโค้งจะเร่งให้อากาศไหลขึ้นไปด้านบนในช่องหมุนเวียนอากาศ 3) ที่ส่วนบนของระบบหมุนเวียนอากาศ ใบพัดตรงช่องลมออกจะแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศ

    หัวดูด TriActive Z สำหรับพื้นแข็งเพื่อดูดฝุ่นผงและเศษขนมปัง

    หัวดูด TriActive Z สำหรับพื้นแข็งเพื่อดูดฝุ่นผงและเศษขนมปัง

    หัวดูด TriActive Z สำหรับพื้นแข็ง สามารถกำจัดฝุ่นผงและเศษขนมปังทั้งหมดได้ในคราวเดียว ดีไซน์รูปทรงตัว Z ไม่เหมือนใครที่จะพาฝุ่นผงและเศษขนมปังที่ขนาดใหญ่กว่าเข้าไปในช่องอากาศโดยไม่จำเป็นต้องดันเข้าไป ช่องอากาศด้านข้างช่วยทำความสะอาดเสาได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องยกหัวดูดขึ้นเพื่อดูดเศษขนมปังขนาดใหญ่อีกต่อไป และยังรับประกันความสะอาดบนพื้นแข็งที่เหนือชั้นอีกด้วย

    แผ่นกรอง Ultra Clean Air HEPA 13 ที่กรองสิ่งสกปรกได้ถึง 99.95%

    แผ่นกรอง Ultra Clean Air HEPA 13 ที่กรองสิ่งสกปรกได้ถึง 99.95%

    แผ่นกรอง Ultra Clean Air HEPA 13 ดักจับฝุ่นได้อย่างต่ำ 99.95% ให้คุณมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสารก่อภูมิแพ้

    หัวดูด TriActive+ 3-in-1 ดูดฝุ่นหยาบและละเอียด

    หัวดูด TriActive+ 3-in-1 ดูดฝุ่นหยาบและละเอียด

    หัวดูด TriActive+ ทำความสะอาดได้ 3 สามรูปแบบในครั้งเดียว: 1) เข้าถึงเส้นใยพรมอย่างอ่อนโยนด้วยแผ่นความร้อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อขจัดฝุ่นที่อยู่ลึกลงไป 2) ดูดสิ่งสปกรกขนาดใหญ่กว่าที่บริเวณด้านหน้า 3) แปรงทั้งสองข้างจะกวาดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกตามเฟอร์นิเจอร์และผนังที่ฝุ่นผงเกาะติดได้สะอาดยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยี NanoClean เพื่อการเทฝุ่นทิ้งโดยไม่เปรอะเปื้อน

    เทคโนโลยี NanoClean เพื่อการเทฝุ่นทิ้งโดยไม่เปรอะเปื้อน

    เทคโนโลยีอันล้ำหน้าใหม่นี้ได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นคละคลุ้ง โดยฝุ่นผงจะถูกกองเอาไว้อยู่ที่ก้นถังเก็บฝุ่นมากกว่ากระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งเมื่อเปิดฝาถังออกคุณจะพบว่าไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายแบบที่เคย

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นพิเศษเพื่อการเทฝุ่นทิ้งที่ควบคุมได้

    ถังเก็บฝุ่นออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นพิเศษเพื่อการเทฝุ่นทิ้งที่ควบคุมได้

    ที่ด้านข้างของถังมีลักษณะเป็นพวยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้คุณเทฝุ่นออกจากถังได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่หกเลอะเทอะ

    รีโมทคอนโทรล ErgoGrip เพื่อการสั่งการทำงานที่สะดวก

    รีโมทคอนโทรล ErgoGrip เพื่อการสั่งการทำงานที่สะดวก

    รีโมทคอนโทรล ErgoGrip ทำให้ควบคุมหัวดูดได้ง่ายในพื้นที่คับแคบ โดยรีโมทคอนโทรลในตัวทำให้ง่ายต่อการเพิ่มหรือลดพลังดูด หรือทำได้แม้กระทั่งปิดเครื่องดูดฝุ่น

    ระดับการกรอง HEPA 13* ดักจับฝุ่นผงขนาดเล็กได้ >99.95%

    ดักจับฝุ่นผงขนาดเล็ก เช่น สารก่อภูมิแพ้และสารก่อความระคายเคือง เช่น เกสร ไรฝุ่นได้ >99.95% สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และโดยเฉพาะคนที่ต้องการระดับการกรองอากาศที่มากขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive+
      พร้อมอุปกรณ์เสริม
      • หัวดูดขนาดเล็ก/แปรง 2-in-1
      • หัวดูดซอกซอน
      หัวดูดเสริม
      หัวดูด TriActiveZ

    • การออกแบบ

      สี
      ทองแดงสว่าง

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
      595 x 400 x 352  mm
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      506 x 310 x 317  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      6.3  kg

    • การส่งเสริม

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      ระดับพลังเสียง
      <77  dB
      เพาเวอร์อินพุต (สูงสุด)
      2400  W
      พลังแรงดูด (สูงสุด)
      450  W

    • การกรอง

      แผ่นกรองอากาศเสีย
      แผ่นกรอง HEPA13
      แผ่นกรองสำหรับมอเตอร์
      แผ่นกรองล้างน้ำได้ตลอดอายุการใช้งาน

    • การใช้งาน

      รัศมีการทำงาน
      11  m
      ด้ามจับสำหรับถือ
      ส่วนบนและด้านหน้า
      ประเภทท่อดูด
      ท่อดูด Telescopic 2-P อะลูมิเนียม

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • พลังการดูดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นไม่มีถุงเก็บฝุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในยุโรป ได้รับการทดสอบโดยสถาบันการทดสอบภายนอก, ตามรายงาน EN 60312-1/2013 บนพรม, Febr/April 2014

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