FC9912/01
ขณะนี้มีพลังการดูดสูงขึ้น 60%*
เครื่องดูดฝั่นไร้ถุงใหม่ Philips PowerPro Ultimate มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดระดับสูง PowerCyclone 7 ที่ช่วยแยกอากาศและฝุ่นออกจากกันได้อย่างเหนือชั้น และ หัวดูด TriActive+ ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมกับพื้นทุกชนิดดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ของ PowerCyclone 7 ช่วยลดแรงต้านอากาศและรับประกันความสะอาดที่เหนือชั้นผ่าน 3 ขั้นตอนทรงประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) PowerCyclone จะดูดอากาศด้วยความเร็วสูงเพราะมีช่องระบายลมแนวตรงซึ่งออกแบบให้อากาศไหลเข้าไปได้ง่าย 2) อากาศที่ไหลเป็นเส้นโค้งจะเร่งให้อากาศไหลขึ้นไปด้านบนในช่องหมุนเวียนอากาศ 3) ที่ส่วนบนของระบบหมุนเวียนอากาศ ใบพัดตรงช่องลมออกจะแยกฝุ่นละอองออกจากอากาศ
หัวดูด TriActive Z สำหรับพื้นแข็ง สามารถกำจัดฝุ่นผงและเศษขนมปังทั้งหมดได้ในคราวเดียว ดีไซน์รูปทรงตัว Z ไม่เหมือนใครที่จะพาฝุ่นผงและเศษขนมปังที่ขนาดใหญ่กว่าเข้าไปในช่องอากาศโดยไม่จำเป็นต้องดันเข้าไป ช่องอากาศด้านข้างช่วยทำความสะอาดเสาได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณจึงไม่จำเป็นต้องยกหัวดูดขึ้นเพื่อดูดเศษขนมปังขนาดใหญ่อีกต่อไป และยังรับประกันความสะอาดบนพื้นแข็งที่เหนือชั้นอีกด้วย
แผ่นกรอง Ultra Clean Air HEPA 13 ดักจับฝุ่นได้อย่างต่ำ 99.95% ให้คุณมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสารก่อภูมิแพ้
หัวดูด TriActive+ ทำความสะอาดได้ 3 สามรูปแบบในครั้งเดียว: 1) เข้าถึงเส้นใยพรมอย่างอ่อนโยนด้วยแผ่นความร้อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อขจัดฝุ่นที่อยู่ลึกลงไป 2) ดูดสิ่งสปกรกขนาดใหญ่กว่าที่บริเวณด้านหน้า 3) แปรงทั้งสองข้างจะกวาดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกตามเฟอร์นิเจอร์และผนังที่ฝุ่นผงเกาะติดได้สะอาดยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีอันล้ำหน้าใหม่นี้ได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นคละคลุ้ง โดยฝุ่นผงจะถูกกองเอาไว้อยู่ที่ก้นถังเก็บฝุ่นมากกว่ากระจายอยู่ในอากาศ ซึ่งเมื่อเปิดฝาถังออกคุณจะพบว่าไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายแบบที่เคย
ที่ด้านข้างของถังมีลักษณะเป็นพวยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้คุณเทฝุ่นออกจากถังได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่หกเลอะเทอะ
รีโมทคอนโทรล ErgoGrip ทำให้ควบคุมหัวดูดได้ง่ายในพื้นที่คับแคบ โดยรีโมทคอนโทรลในตัวทำให้ง่ายต่อการเพิ่มหรือลดพลังดูด หรือทำได้แม้กระทั่งปิดเครื่องดูดฝุ่น
ดักจับฝุ่นผงขนาดเล็ก เช่น สารก่อภูมิแพ้และสารก่อความระคายเคือง เช่น เกสร ไรฝุ่นได้ >99.95% สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และโดยเฉพาะคนที่ต้องการระดับการกรองอากาศที่มากขึ้น
หัวดูดและอุปกรณ์เสริม
การออกแบบ
น้ำหนักและขนาด
การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทำงาน
การกรอง
การใช้งาน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด