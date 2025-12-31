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ยกเลิกการผลิต
FM01SS050P/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ Plug-and-play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และเพลงในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่แพง
1 TB
โซลิดสเตทไดรฟ์
หมดปัญหาเรื่องฝาหาย! ด้วยการออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันในตัวติดกับ USB Stick ตลอดเวลา เพียงคุณหมุนฝาครอบไปด้านหลัง เสียบอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว
การซิงโครไนซ์ไฟล์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้คุณเข้าใช้งานเอกสารของคุณได้ทุกที่เพียงใช้เมาส์คลิก
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก
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