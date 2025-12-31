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SSD

FM02SS050P/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์ Plug and play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การทำงานประจำวันของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการตอบสนองของระบบที่ดีขึ้น SSD ยังให้ประสิทธิภาพการโหลดทันที ซึ่งหมายถึงการบูตและเวลาในการโหลดแอปพลิเคชันเร็วขึ้น

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การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 2 TB

  • โซลิดสเตทไดรฟ์

การบีบอัดไฟล์อัตโนมัติช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ

การบีบอัดไฟล์อัตโนมัติช่วยให้จัดเก็บไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ USBได้มากขึ้น

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

SSD ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วพิเศษ

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงของไดรฟ์โซลิดสเตท Philips จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

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