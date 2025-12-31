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ยกเลิกการผลิต
FM02SS050P/00
การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ Plug and play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การทำงานประจำวันของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการตอบสนองของระบบที่ดีขึ้น SSD ยังให้ประสิทธิภาพการโหลดทันที ซึ่งหมายถึงการบูตและเวลาในการโหลดแอปพลิเคชันเร็วขึ้น
2 TB
โซลิดสเตทไดรฟ์
การบีบอัดไฟล์อัตโนมัติช่วยให้จัดเก็บไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ USBได้มากขึ้น
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงของไดรฟ์โซลิดสเตท Philips จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
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