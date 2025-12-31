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FM12FD85B/00
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่
อุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB Philips รุ่น Pico สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
128GB
Pico Edition 2.0
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ออกแบบมาให้บางและเบา การออกแบบกะทัดรัดมีสไตล์ช่วยให้คุณพกพาข้อมูลไปกับคุณได้ทุกที่ ทำให้มีไฟล์มัลติมีเดียและเอกสารของคุณติดตัวเสมอเมื่อคุณต้องการ
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
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