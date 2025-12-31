ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

แฟลชไดรฟ์ USB

FM16FD05D/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB Philips รุ่น Snow สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 16GB

  • Vivid Edition 2.0

  • 2 แพ็ก

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

USB Stick ยอดนิยมด้วยการออกแบบที่มีสีสัน

เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน

ไฟแสดงกิจกรรมจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังคัดลอกไฟล์

ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 164.8 kB
  • 24 August 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี