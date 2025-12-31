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ทุกรุ่น

        แฟลชไดรฟ์ USB

        FM32FD05E/00

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        อุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB Philips รุ่น VIVID สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

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        สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        • 32GB

        • Vivid Edition 2.0

        • 3 แพ็ก

        พื้นที่จัดเก็บ 32GB สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่

        ความจุขนาด 32GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ

        ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง

        อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

        USB Stick ยอดนิยมด้วยการออกแบบที่มีสีสัน

        เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน

        ข้อมูลทางเทคนิค

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