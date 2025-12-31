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        แฟลชไดรฟ์ USB

        FM32FD170B/00

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

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        สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

        ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่

        • 32GB

        • Motion Edition 2.0

        รูปทรงที่ใช้สะดวกและเปิดใช้งานง่าย

        เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก

        ออกแบบให้มีสีสันที่กำลังเป็นที่นิยม

        เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green หรือ Electric Blue ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน

        ไฟแสดงกิจกรรมจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังคัดลอกไฟล์

        ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์

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