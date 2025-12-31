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FM32FD170E/00
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
32GB
Motion Edition 2.0
3 ชุด
เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ไฟ LED ที่สว่างขึ้นแสดงให้คุณทราบว่าได้เชื่อมต่อกับไดรฟ์และใช้งานได้ และกะพริบเร็วขึ้นเมื่อมีการคัดลอกไฟล์ไปที่หรือจากหน่วยความจำของอุปกรณ์
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