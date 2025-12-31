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FM32FD175E/00
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สำหรับใช้งานได้ทุกที่
อุปกรณ์พลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น MOTION จาก Philips สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน
32GB
Motion Edition 3.2
3 ชุด
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green หรือ Electric Blue ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงจะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
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