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แฟลชไดรฟ์ USB

FM51FD001B/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์ Plug-and-play ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Philips SSD ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ และเพลงในแต่ละวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่แพง

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สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 512GB

  • Vivid Edition 3.0

USB Stick ยอดนิยมด้วยการออกแบบที่มีสีสัน

เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน

ฝาครอบป้องกันในตัวเพื่อความสะดวกของคุณ

หมดปัญหาเรื่องฝาหาย! ด้วยการออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันในตัวติดกับ USB Stick ตลอดเวลา เพียงคุณหมุนฝาครอบไปด้านหลัง เสียบอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

รูปทรงที่ใช้สะดวกและเปิดใช้งานง่าย

เครื่องหมายและรูบนตัวผลิตภัณฑ์ทำให้คุณทราบวิธีการเปิดและใช้งาน USB Stick ที่รวดเร็วและง่ายดาย ไร้ความยุ่งยาก

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี