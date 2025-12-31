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แฟลชไดรฟ์ USB

FM51FD175B/00

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

อุปกรณ์ Plug and Play ที่ใช้งานง่าย แฟลชไดรฟ์ USB Philips รุ่น Snow สีสันสดใสทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ภาพ และเพลง ประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

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สับเปลี่ยนไฟล์ได้ง่ายในพริบตา

การเชื่อมต่อ Plug and Play ใช้งานง่าย

  • 512GB

  • Motion Edition 3.2

  • USB Type-C

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB Type-C ความเร็วสูง

อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงจะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

พื้นที่จัดเก็บ 512GB สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่

ความจุขนาด 512GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการสับเปลี่ยน แบ่งปัน และบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ

USB Stick ยอดนิยมด้วยการออกแบบที่มีสีสัน

เลือกสียอดนิยมของคุณ เช่น Canary Yellow, Jelly Pink, Ultraviolet Purple, Absinthe Green, Electric Blue หรือ Sunrise Orange ให้คุณจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับความสนุกสนานของการใช้สีสันในแต่ละวัน

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี