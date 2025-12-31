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ทุกรุ่น

  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
  • แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศ 2in1แผ่นกรอง HEPA NanoProtect

FY1120/00

แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

แผ่นกรองทดแทนของแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect เพื่อปกป้องจากมลพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรีย

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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
ซีรีส์ 5000

ซีรีส์ 5000
เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

DE5305/11R1

ซีรีส์ 5000

ซีรีส์ 5000
เครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

DE5305/11

ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97%(1)

แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1

  • ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 5000 ได้

  • อายุการใช้งานสูงสุด 24 เดือน

  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น

  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง

ใช้ได้กับเครื่องลดความชื้นแบบ 2-in-1 ของ Philips ซีรีส์ 5000

ใช้ได้กับเครื่องลดความชื้นแบบ 2-in-1 ของ Philips ซีรีส์ 5000

แผ่นกรอง HEPA NanoProtect นี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1 ซีรีส์ 5000 รวมถึงรุ่น DE5305 และ DE5306 ตรวจสอบหมายเลขรุ่นได้ที่ด้านล่างของเครื่อง

ผลิตภัณฑ์แท้จาก Philips

ผลิตภัณฑ์แท้จาก Philips

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใช้แผ่นกรองแท้จาก Philips ด้วยการออกแบบที่พอดีและผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด แผ่นกรองเหล่านี้ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้ดีที่สุดตลอดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

HEPA NanoProtect จะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99,97%

HEPA NanoProtect จะดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุดได้ถึง 99,97%

แผ่นกรอง HEPA NanoProtect สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอน เล็กกว่าไวรัสที่เล็กที่สุดที่เคยค้นพบ!

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. (1) ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละอองเกลือ NaCI ขนาด 0.003um จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง โดย IUTA

  2. (2) อายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน