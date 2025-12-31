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FY1120/00
แผ่นกรองแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1
แผ่นกรองทดแทนของแท้สำหรับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect เพื่อปกป้องจากมลพิษ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรีย
ใช้งานร่วมกับซีรีส์ 5000 ได้
อายุการใช้งานสูงสุด 24 เดือน
มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ว่าทรงพลัง
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect นี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องลดความชื้นและฟอกอากาศแบบ 2-in-1 ซีรีส์ 5000 รวมถึงรุ่น DE5305 และ DE5306 ตรวจสอบหมายเลขรุ่นได้ที่ด้านล่างของเครื่อง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใช้แผ่นกรองแท้จาก Philips ด้วยการออกแบบที่พอดีและผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด แผ่นกรองเหล่านี้ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้ดีที่สุดตลอดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
แผ่นกรอง HEPA NanoProtect สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอน เล็กกว่าไวรัสที่เล็กที่สุดที่เคยค้นพบ!
ความคิดเห็น
(1) ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละอองเกลือ NaCI ขนาด 0.003um จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง โดย IUTA
(2) อายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน